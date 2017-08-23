گرایش به مدهای غربی در مراسم عروسی/ فرهنگ خودی از مد افتاد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: «پارچا کسدی»، «شیرنی ایشدی»، «حنا گجه»، «گلین گدی». خبری از رسومی که زمانی دخترکان آرزوی برگزاری آن را داشتند نیست. در بازار داغ عروسی‌ها انواع مدهای غربی به حدی رخنه کرده که مجالی برای تنفس فرهنگ و رسوم خودی وجود ندارد.

اشتیاق برای تبدیل کردن عروس و عروسی به آنچه که در غرب وجود دارد نه در سایه تهاجمات فرهنگی بلکه در سایه بی‌توجهی به فرهنگ بومی رواج یافته و نگاهی به مراسم عروسی نشان می‌دهد که تنها لکه‌هایی از فرهنگ خودی در آن باقی است و یکی از مهم‌ترین مراسمات آغاز زندگی مشترک با مدهای غربی برگزار می‌شود.

شام مطابق با منوی غذای خارجی‌ها

متولیان فرهنگی می‌بایست به این سؤال پاسخ گویند که به چه دلیلی گوشه‌ای از آداب‌ورسوم اردبیل در امر ازدواج نتوانسته در خارج از مرزهای این استان و در کشورهای دیگر باب شود و در مقابل رسوم خارجی‌ها از جمله کشورهای همسایه تا به این حد، در مراسمات ما جا خوش کرده است؟

یکی از شهروندان اردبیلی معتقد است از تجملات نوپدید مراسم عروسی در اردبیل منوی غذای آذربایجانی است که متأسفانه موجب شده برخی خانواده‌ها برای چشم و هم چشمی حتی به قیمت بدهکار شدن حداقل یک غذای آذربایجانی را در منو بگنجانند.

رویا احمدی تصریح کرد: متأسفانه زمانی غذاهای عروسی غذاهای خود شهر اردبیل بود اما نسل جوان معترض به منوی تکراری است و برخی با فشار به خانواده‌ها به دنبال این هستند که غذاهای دیگری نیز اضافه شود.

در تائید اظهارات این شهروند، نادیا مرحمت پور نیز تصریح کرد: منوی غذاهای خارجی به ویژه فست فود ها نه تنها در مراسم عروسی بلکه در سایر مجالس و مراسم نیز وارد شده است.

وی افزود: متأسفانه حتی در یک مهمانی دور همی بعد از ظهری هم غذاها با اسامی خارجی به مهمانان سرو می‌شود و این موضوع به تجملات مهمانی‌ها دامن زده است.

دسته گلی که بازیگر آمریکایی به دست داشت

تجملات دیگری که منجر به نارضایتی عده‌ای شده و از قضا برای تعدادی نیز جذابیت دارد، دسته گل عروس و نحوه رفتارهای عروس در مراسم عروسی است.

یک نوعروس اردبیلی که نخواست نامش عنوان شود دسته گل عروسی خود را مطابق دسته گل بازیگر آمریکایی انتخاب کرده است.

وی دلیل این انتخاب را متفاوت بودن عنوان و اضافه کرد: فامیل بنده چشم و هم چشمی زیاد است و می‌خواستم متفاوت باشم.

از سویی رفتارهای عروس از جمله نحوه ورود به تالار عروسی، نحوه برخورد با مهمانان و سایر مراسمات نیز با تغییرات قابل‌توجهی همراه شده و عروس‌های اردبیلی کپی برابر اصل مدهای غربی شده‌اند.

لباس غربی به تن عروس اردبیلی

مزون دار اردبیلی معتقد است این روزها دختران اردبیلی به دنبال آخرین مد لباس عروسی اروپایی هستند.

احمدی با ۱۰ سال سابقه فعالیت مزون داری به یاد ندارد که نوعروسی لباسی به غیر از مدهای اروپایی درخواست کرده باشد.

طراحی لباس جایگاهی ندارد و اگر عروس امروز فقط لباس غربی می‌شناسد به دلیل غفلت از ارائه مدهای بومی متناسب با فرهنگ خودی است وی دلیل این اتفاق را نبود حتی یک مد بومی می‌داند و معتقد است ما حتی در مراسم شب حنا که یک رسم بومی است لباس غربی به تن عروس می‌کنیم.

به گفته این مزون دار در خود اردبیل چیزی به نام طراحی لباس جایگاهی ندارد و اگر عروس امروز فقط لباس غربی می‌شناسد به دلیل غفلت از ارائه مدهای بومی متناسب با فرهنگ خودی است.

لباس عروسی که به مانند سیلی مطابق با آخرین مدها عرضه شده و مدتی بعد جای خود را به مد دیگری می‌دهد، اغلب بدون فکر و صرفاً بر اساس مقایسه لباس عروسان دیگر انتخاب می‌شود. موضوعی که در اظهارات چند نوعروس نیز مطرح شد.

از سویی آرایشگاه‌ها در اردبیل روز به روز با افزایش قابل توجه همراه شده و برخی سالن داران درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند.

رقابت برای شبیه شدن به عروس غربی به حدی شدت گرفته که سالن داران آخرین مدهای غربی را آموخته و برای مشتریان پیاده می‌کنند.

در وضعیتی که هیچ نشانه‌ای از فرهنگ خودی باقی نمانده عروس اردبیلی به کپی عروس خارجی تبدیل شده و با تکرار اداهای عروس خارجی زندگی آغاز می‌کند.

ازدواج برای آسانی و نه سختی

تجملات، مخارج هنگفت و گرایش به مدهای غربی حتی به قیمت بدهکار شدن خانواده‌ها در وضعیتی است که به تعبیر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، ازدواج سنت حسنه‌ای است که پیامبر اکرم به آن سفارش و تأکید کرده است.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده تصریح کرد: در تمامی روایات به ازدواج آسان تأکید شده و متأسفانه گرایش به تجملات به هیچ عنوان پسندیده نیست و با آموزه های دین همخوانی ندارد.

بسیاری از جوانان و به عبارتی نسل جدید از فرهنگ بومی استقبال می‌کنند اما به دلیل عدم شناخت به سراغ جایگزین غربی آن می‌روند از سویی به اعتقاد جامعه‌شناس رضا محمدپور ازدواج‌های تجملاتی اغلب با زندگی‌های تجملاتی نیز همراه شده و زن و مرد غرق در این تجملات از یکدیگر دورتر و دورتر می‌شوند.

وی تأکید کرد: رواج تجملات به غیر از افزایش سطح اضطراب، خودکم‌بینی، فشارهای روحی و مشاجره در بین خانواده‌ها به دنبال ندارد.

محمد پور یکی از دلایل رواج مدهای غربی در مراسم عروسی را غفلت از معرفی صحیح فرهنگ بومی می‌داند و معتقد است دستگاه‌های فرهنگی اردبیل هیچ اقدامی در این خصوص ترتیب نداده‌اند.

وی افزود: بسیاری از جوانان و به عبارتی نسل جدید از فرهنگ بومی استقبال می‌کنند اما به دلیل عدم شناخت به سراغ جایگزین غربی آن می‌روند.

این جامعه‌شناس معتقد است نفوذ مدهای غیربومی در مراسمات یک جامعه بی‌شک تنها در مراسمات محدود نمانده و در عادات زندگی، رفتارها و اندیشه‌ها نیز ادامه خواهد یافت.

ماشین خارجی برای عروس خارجی آماده و مهیا است. کسی نمی‌پرسد دستاورد این هزینه‌ها به چه میزان شادی به دنبال دارد. در مجالس عروسی کلیپ‌های کپی شده خارجی نیز باب شده‌اند. به جای پول ایرانی دلار بر سر عروس ریخته می‌شود. عروس ایرانی به مانند الگوی خارجی خود دست داماد را می‌گیرد و در انتهای کلیپ در فضای جنگلی که برگ‌ریزان آن آغاز شده، محو می‌شود.