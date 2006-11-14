آمار زندانیان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت‌ الاسلام محمدعلی قاصدی در جمع خبرنگاران ، 50 درصد آمار زندانیان قمی را مرتبط با مواد مخدر دانست و اظهار داشت: با ساخت اردوگاه بازپروری معتادان در قم آمار بیش از 30 درصد زندانیان قمی که به جرم استعمال مواد مخدر در زندان به سر می ‌برند کاهش می ‌یابد.



وی با بیان این مطلب که زندان هیچ تاثیری در اصلاح رفتار معتادان ندارد ، گفت: در زندان هیچ کار فرهنگی و بهداشتی برای معتادان نمی ‌توان انجام داد.



قاصدی ، ساخت اردوگاه بازپروری معتادان را جزو وظایف دولت عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت به تکلیف خود در ساخت اردوگاه بازپروری معتادان در قم عمل نمی ‌کند.



رئیس دادگاه انقلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش 630 درصدی کشفیات موادمخدر در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه آن اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت تعداد پرونده‌های وارده مواد مخدر به دادگاه انقلاب 33 درصد کاهش یافت و همچنین تعداد افراد دستگیر شده در این خصوص نیز 25 درصد کاهش داشته است.



وی میزان وصول جرایم مواد مخدر در 6 ماهه نخست سال جاری را 2 میلیارد و 616 میلیون و 576 هزار ریال اعلام کرد و ادامه داد: این میزان نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.



قاصدی ، تعداد کل پرونده‌های ورودی به دادگاه انقلاب قم در 6 ماهه نخست سال جاری را یک هزار و 973 فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد هزار و 961 پرونده مختومه گردید.



وی ادامه داد: طی مدت مذکور 2 هزار و 274 مرد ، 40 زن و 99 تبعه افغانی دستگیر و به دادگاه انقلاب قم معرفی شدند.