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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

مدیر کل دفتر طرح و برنامه استانداری مازندران در گفتگو با مهر خبر داد:

راه اندازی بانک پژوهشی در استان مازندران

مدیر کل دفتر طرح و برنامه استانداری مازندران از راه اندازی بانک پژوهشی این استان خبر داد.

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با بیان این مطلب افزود: ایجاد انگیزه برای پژوهش و بهره وری از منابع انسانی و مالی در اجرای پژوهش و تحقیقات از اهداف راه اندازی این بانک است.

مدیر کل طرح و برنامه استانداری مازندران با اشاره به نقش موثر پژوهش در توسعه استان از دستگاه های اجرائی خواست تا تحقیقات و پژوهش را جدی بگیرند.

وی مهمترین برنامه های هفته پژوهش در استان را تجلیل از پژوهشگران نمونه استان، همایش آسیب شناسی فرآیند پژوهشی، معرفی بناهای قدیمی و آثار باستانی استان و بازدید دانش آموزان از پایگاه تحقیقاتی - جمعیتی ذکر کرد.

کد مطلب 406608

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