راه اندازی بانک پژوهشی در استان مازندران

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با بیان این مطلب افزود: ایجاد انگیزه برای پژوهش و بهره وری از منابع انسانی و مالی در اجرای پژوهش و تحقیقات از اهداف راه اندازی این بانک است.



مدیر کل طرح و برنامه استانداری مازندران با اشاره به نقش موثر پژوهش در توسعه استان از دستگاه های اجرائی خواست تا تحقیقات و پژوهش را جدی بگیرند.



وی مهمترین برنامه های هفته پژوهش در استان را تجلیل از پژوهشگران نمونه استان، همایش آسیب شناسی فرآیند پژوهشی، معرفی بناهای قدیمی و آثار باستانی استان و بازدید دانش آموزان از پایگاه تحقیقاتی - جمعیتی ذکر کرد.