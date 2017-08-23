عید قربان در ترکیه، نمود همیاری و احسان اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: عید قربان به عنوان بزرگترین عید درترکیه با شور و شوق مردم مسلمان این کشور همراه است و بهترین نمود همیاری و احسان اسلامی در این کشور به شمار می رود.

جامعه ترکیه در آستانه عید قربان در تکاپوی آمادگی برای برگزاری آئینهای ویژه و دید و بازدید، ذبح قربانی و احسان و تعاون است. بر اساس عرف محلی در همه نقاط ترکیه هر کسی که قدرت مالی خرید گوسفند قربانی را داشته و بدهکار نباشد، در سه روز از تعطیلات چهار روزه عید قربان گوسفند یا گوساله ای را به عنوان قربانی ذبح می کند.

از هم اکنون دهها هزار راس گوسفند و گوساله با کامیونها در جاده های ترکیه به سوی مراکز فروش و ذبح در حرکت هستند و برخی از مردم چند روز مانده به عید قربان، قربانی خود را خریداری و با تزئین آن منتظر این عید بزرگ می مانند.

نکته جالبی که در جامعه ترکیه در عید قربان به چشم می خورد توزیع گوشت قربانیها به فقیران و مستمندان است، به طوری که هفته ها پس از عید قربان همه مردم ترکیه اعم از فقیر و غنی در یخچال‌های خود گوشت دارند و کار قصابیها مدتی کساد می ماند. در عید قربان گاهی چند خانواده از یک فامیل یا همسایه ، مشترکا گاو یا گوساله خریداری کرده و قربانی می کنند.

نزدیک به اتفاق مردان و فرزندان پسر ترکیه در نمازعید قربان که در مساجد محل در سراسر کشور برگزار می شود، شرکت می کنند. نماز عید قربان با شکوه تمام و با حضور سران سیاسی و دولتی ترکیه در مساجد محل در سراسر کشور برگزار می‌شود. وقتی پدران از نماز برمی گردند کلیه اعضای خانواده از بزرگ تا کوچک با یکدیگر روبوسی می کنند، کام خود را شیرین کرده و همگی باهم بر سر سفره عید می نشینند. سپس آنانی که قربانی دارند برای ذبح و توزیع گوشت قربانی آماده می شوند.

روحیه تعاون در ایام عید قربان در جامعه ترکیه به اوج می رسد، کودکان و نوجوانان عیدی می گیرند، کمکهای مالی به تنگدستان افزایش می یابد. طبق عرف مرسوم دیدار از خانواده هایی که یکی از نزدیکان آنان در فاصله عید فطر و عید قربان فوت کرده است، در اولویت برنامه خانواده ها قرار دارد و آشنایان، رعایت این اصل را وظیفه الزامی تلقی می کنند. به باور مردم ترکیه، دید و بازدیدهای عید قربان علاوه بر اجر اخروی، موجب یکدلی، همبستگی و تحکیم روابط خانوادگی و انسانی می شود و کینه وعداوتهای گذشته را از میان بر می دارد.

در عید قربان، زیارت اهل قبور، پوشیدن لباس‌های نو، دید و بازدید خویشان و دوستان و آشنایان مرسوم می‌باشد. چند روز مانده به عید قربان خانه تکانیها و پخت و پز شیرینی‌جات مخصوص عید در منازل شروع می شود و خریدهای عید به ویژه تهیه لباسهای نو برای کودکان که از ویژگیهای اعیاد بزرگ است، شور و شعف وصف ناپذیری را در مردم ترکیه ایجاد می کند.

برخی از سنن عید قربان در ترکیه شباهت زیادی به آئینهای عید نوروز در ایران دارد. حال و هوای کودکان ترکیه در عید قربان تداعی کننده هیجان کودکان ایرانی در عید نوروز است و به همین علت کودکان از مدتها قبل با بی صبری در انتظار این عید به سر می برند. در ترکیه یک شور کودکانه به رسمی دیرینه بدل شده است، به گونه ای که در شب عید بیشتر کودکان کفش و لباسهای نو خود را بر سر بالینشان گذاشته و با هیجان روز عید به خواب می روند.

آنان روز بعد، صبح زود از خواب بیدار شده و لباسهای نو را بر تن می کنند و از پدرانشان به هنگام بازگشت از نماز عید قربان استقبال می کنند. در خانه ها شیرینی پخته می شود و با شیرینی خانگی از میهمانان پذیرایی می گردد. در عید قربان همچنین رسم است کسانی که با هم کدورتی داشته و یا به اصلاح با هم قهر هستند، به یمن این روز بزرگ به سراغ هم رفته و با هم آشتی می کنند. ترکها در این روز، اول از همه به دست بوسی سالخوردگان و عیادت بیماران می روند و از آنها دلجویی کرده و برای سلامتیشان دعا می کنند.

برای کودکان یتیم لباسهای نو تهیه کرده و به آنها هدیه می دهند، چرا که مانند تمامی مسلمانان معتقدند شاد کردن دل کودکان اجر زیادی نزد خداوند دارد. دولت ترکیه عید تعطیلات عید قربان در سال جاری میلادی (۲۰۱۷) را ۱۰ روز اعلام کرد. مردم ترکیه در عید قربان یک باردیگر این رسم و آئین زیبا را به جای خواهند آورد و جامعه ترکیه از هم اکنون تکاپوی زیادی را برای گذراندن عید قربان امسال، برنامه های مسافرتی، خرید و خانه تکانی را آغاز کرده است.

