عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ارتش آمریکا روزگذشته از کشته شدن 2 نظامی آمریکایی درعراق خبر داد.
-"ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با تشکیل کنفرانس بین المللی در مورد خاورمیانه اعلام کرد.
- اتحادیه اروپا اعلام کرد: این اتحادیه درنظر دارد، هیئتی جدید را به افغانستان برای ارزیابی نیازها اعزام کند.
- منابع امنیتی فلسطینی اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز در اردوگاه نابلس یک فلسطینی را به شهادت رساند.
-"دونالد رامسفلد" وزیر دفاع مستعفی آمریکا در کنفرانس ناتو شرکت نمی کند.
-" امیل لحود" رئیس جمهوری لبنان موافقت کابینه فواد سنیوره را با طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای ترور نخست وزیر اسبق لبنان بی ارزش خواند.
- کنگره آمریکا بعد از حدود یک هفته از پیروزی دموکرات ها در انتخابات، روزگذشته فعالیت های خود را از سرگرفت.
- گروه مطالعات عراق به ریاست جیمزبیکر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با جرج بوش دیدار کرد.
- تونی بلر نخست وزیر انگلیس در سخنرانی سالیانه خود در لندن درباره امکان مشارکت ایران وسوریه در برقراری ثبات در عراق سخن گفت.
نظر شما