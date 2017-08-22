به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کاشان احمد اکبری گفت: بر اساس مذاکرات و رایزنی های به عمل آمده و در راستای تفاهم نامه پژوهشکده فرش ایران با مرکز ملی فرش ایران، پژوهشکده فرش به عنوان مجری دوازدهمین المپیاد فرش کشور انتخاب شد.

وی اظهار داشت: این المپیاد هر ساله در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی در گرایش های طراحی، بافت، مرمت و رنگرزی، با حضور نزدیک به ۲۰۰ داوطلب و ۳۰ نفر داور و تیم اجرایی در یکی از شهر های شاخص کشور در حوزه فرش دستباف برگزار می شود.

رییس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: پژوهشکده فرش ایران با همکاری گروه فرش دانشگاه کاشان بر اساس قراردادی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و با نظارت مرکز ملی فرش ایران از ۸ تا ۱۰ اسفندماه سال جاری این المپیاد ملی را در دانشگاه کاشان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: المپیاد فرش دستباف ایران هر ساله با هدف ایجاد انگیزه رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنرـ صنعت فرش برگزار می‌شود.