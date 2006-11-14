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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۸:۱۷

در گفتگو با مهر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس : تعداد کتابداران باید در مناطق شهری و روستایی افزایش یابد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس : تعداد کتابداران باید در مناطق شهری و روستایی افزایش یابد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی اگر با مشکل بودجه مواجه هستند ، بهتر است این مشکل را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند .

سید محمد رضا میر تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : شاید در میان کتابداران این شائبه بوجود آمده باشد که به دلیل کمبود بودجه نهاد می خواهند بخشی از پرسنل را تسویه کنند ، اما این اقدام درستی نیست و با توجه نیاز کشور به کتابخانه های عمومی و نیروی کتابدار، کاستن از پرسنل کتابخانه های عمومی صحیح نیست .

وی افزود : بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور تعداد پرسنل کتابخانه های عمومی - با تعریف یک فرمول خاص در مناطق شهری و روستایی - باید افزایش یابد و پرسنل کنونی شاغل در این نهاد کمتر از پیش بینی برنامه پنج ساله است و به نظر می رسد باید وزارت ارشاد و مجلس با همکاری هم راهکاری را برای تامین نیاز کتابهانه های عمومی به نیروی انسانی پیدا کنند .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : اگر مسئولین نهاد کتابخانه های عمومی احساس می کنند که بای سطح علمی نیروی های شاغل در این نهاد را افزایش دهند بهتر آن است که با برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت این نیاز را برآورده کند و نه اینکه با برگزاری آزمون نیروهای موجود را کاهش دهند .

سید محمد رضا میرتاج الدینی تصریح کرد : برگزاری " آزمون سراسری کتابداری " که نهاد کتابخانه های عمومی در صدد برگزاری آن است به نظر راه حل خوبی برای افزایش سطح علمی کارکنان ، کتابداران و پرسنل نمی رسد .

کد مطلب 406620

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