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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

رئیس صندوق رفاه خبر داد:

طرح بخشودگی جرایم دانشجویان بدهکار تمدید شد

طرح بخشودگی جرایم دانشجویان بدهکار تمدید شد

مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان تا پایان شهریورماه خبر داد .

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان گفت: با توجه به تقاضاها و درخواست های مکرر دانش آموختگان در خصوص تمدید طرح بخشودگی جرایم و به جهت رعایت حال این فارغ التحصیلان، مقرر شد به مناسبت فرار رسیدن هفته دولت این طرح تا پایان شهریور ماه تمدید شود.

به گزارش مهر، بدهکارانی که در زمان مقرر بدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نکرده‌اند و مشمول جریمه دیرکرد شده‌اند، تا پایان امروز، ۳۱ مرداد ۹۶ فرصت داشتند که با بازپرداخت کل بدهی خود بصورت یکجا و از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس www.bp.swf.ir از بخشودگی بهره‌مند شوند که این طرح تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اخیرا اعلام کرده بود؛  میزان مطالبات صندوق رفاه دانشجویان بالغ بر ۴۴۰ میلیارد تومان بود که در حال حاضر به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده و ۵۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند.

کد مطلب 4066212
زهرا سیفی

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