به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر سه شنبه در نشست بررسی نقش و جایگاه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی در پیش برد سند چشم انداز اظهارکرد: یکی از مشکلات کشور مدرک گرایی است که برای حل این مشکل باید به سمت رشته ها و دانشگاه های پر متقاضی برویم.

وی گفت: دانشگاه های غیردولتی خوبی در کشور داریم که در صورت تقویت می توانند مانند دانشگاه های اروپایی که غیر انتفاعی هستند بدرخشند.

ولایتی تاکید کرد: دانشگاه آزاد متعلق به همه مردم است زیرا این مردم بودند که از واحدهای دانشگاه آزاد در شهرها حمایت کردند.

مشاور رهبر معظم انقلاب در ادامه به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: در صورتی که این طرح به درستی اجرا شود ایران می تواند مرکز درمان در منطقه شود.

وی تصریح کرد: امروز گردشگران سلامت به ایران سفر می کنند زیرا هزینه های درمان و سطح ارائه خدمات پزشکی در کشورمان با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.

ولایتی در خصوص جذب دانشجویان خارجی هم عنوان کرد: در این خصوص باید جامعهَ المصطفی را الگوی خود قرار دهیم چراکه در جذب دانشجویان خارجی از دانشگاه های دولتی نیز موفق تر بوده است .

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اظهار کرد: در اوایل دهه 60 دانشگاهی در قزوین برای جذب دانشجویان خارجی تاسیس کردیم اما در نهایت موفق نبود و باید به فکر باشیم تا دوباره به چنین مشکلاتی دچار نشویم.

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل بیان کرد: باید قراردادی بین دولت ها و یا موسسات معتبر کشورهای ایران و همسایه ها بسته شود تا مدارک دانشگاه های ما نیز در آن کشور معتبر شناخته شود.

ولایتی با اشاره به برخی در خواست ها در خصوص ایجاد معاونت دانشگاههای غیر دولتی در وزارت علوم گفت: نمی توانیم به وزیر علوم بگوییم معاونت جدیدی را ایجاد کنید و فقط مهم این است قانون به درستی انجام شود.

وی با انتقاد از وضعیت کنونی دانشگاه های پیام نور گفت: قرار بود این دانشگاه به صورت غیر حضوری دانشجو بپذیرد نه اینکه هر فضای کوچکی را به دانشگاه تبدیل کنند.