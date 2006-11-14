امکان همکاری جدید با ایران وجود دارد ؛ اما واقعا به آمریکا نیازمندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وی در تاکید بر ادامه دنباله روی خود از سیاستهای آمریکا به عنوان همپیمان بزرگ انگلیس در اظهاراتی ریاکارانه اظهار داشت :" امکان یک همکاری جدید وجود دارد و این در صورتی است که این کشور(ایران) از فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطین حمایت کند و ازحمایت افراطیون دست بردارد(!) و با درخواستهای سازمان ملل متحد برای توقف تمایلات هسته ای خود همکاری کند. در غیر این صورت آنها با پیامدهای انجام ندادن آن روبرو می شوند و آن هم انزواست."

بلر با طرح اتهامات و ادعاهای بی پایه واساس درباره ایران مبنی بر حمایت از افراطیون افزود: "هر راه حلی برای بحران عراق باید شامل راهبرد "کل خاور میانه" باشد که با پرداختن به جنگ میان اسرائیل و فلسطین آغاز و شامل فشار بر ایران برای توقف حمایت از افراطیون در منطقه می شود."

وی در ادامه سخنرانی سالیانه خود در شهر لندن گفت :" همچنان که وضعیت متحول می شود، بنابراین راهبرد ما نیز باید برای پرداختن به آن متحول شود."

بلر هیچ پیشنهاد سیاسی جدیدی را در مورد عراق و یا اسرائیل ارائه نکرد، اما تاکید وی بر اهمیت مقابله با عناصر خارجی بود که به زعم وی تلاش می کنند عراق را فلج کنند که سرانجام در بین این عناصر به ایران اشاره کرد.

وی ادعا کرد:" یک بخش مهم پاسخ به عراق در خود این کشور نیست، بلکه در خارج از آن است."

نخست وزیر انگلیس افزود:"در عراق، فشار از جانب تروریسم ماهیت مبارزه را تغییر داده است. هدف آن هم اکنون آشکار است و آن به راه انداختن یک جنگ داخلی است."

وی در ادامه ادعاهای خود و در اظهاراتی فریبکارانه ، ایران اسلامی را در ردیف القاعده قرار داد و مدعی شد:" آنها به نیروهای رادیکال عراقی می پیوندند تا خصومت و دشمنی را تحریک کنند و مانع توسعه دولت منتخب دموکرات عراق شوند."

بلر ادعا کرد:" ایران از نقاط فشار خود در منطقه برای براندازی ما استفاده می کند."

وی بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مدعی شد:" آنچه که در خاورمیانه رخ می دهد؛ چیز پیچیده ای نیست، بلکه ساده است. ذخائر بازار آن یک سوم از ارزش خود را طی سال گذشته از دست داده و سخت است که اعتبار خارجی را به دست آورد. اظهارات رئیس جمهوری این کشور( اظهارات ضد اسرائیلی احمدی نژاد) زنگ خطری است."

بلر بار دیگر در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت :"راهبرد ایران قراردادن موانعی در راه صلح و رنگ کردن ما است ، همانطور که در مورد جنگ اسرائیل و لبنان چنین کردند. آنها خیابانهای کشورهای عربی را شعله ور می کنند. آنها آشفتگی سیاسی را در سیاست داخلی ما ایجاد می کنند."

بلر بار دیگر از همپیمانی نزدیک خود با آمریکا و بوش که به شدت محبوبیت وی را در بین مردم انگلیس کاهش داده، دفاع کرد و گفت :" ما به آمریکا نیاز داریم و این یک حقیقت است."

قرار است بلر امروز(سه شنبه ) سندی را به گروه مطالعات عراق به رهبری " جیمز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا ارائه کند که گفته می شود این مدرک به عنوان ابزاری خواهد بود که به موجب آن بوش می تواند مسیر خود را در عراق تغییر دهد.