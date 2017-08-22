به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حاتمی در نشست خبری در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: با توجه به اینکه یکی از اقدامات دانشگاه ماموریت‌گرا کردن مراکز بوده بنابراین برخی کد رشته‌ محل‌های تحصیلی در راستای ماموریت مراکز حذف شده است.

وی افزود: به طوری که در یکسال اخیر از ۱۲ هزار کد رشته محل تحصیلی مراکز این دانشگاه به ۸۶۰۰ کد رشته محل تحصیلی کاهش یافته است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ثبت‌نام برای شرکت در دوره‌های کاردانی این دانشگاه پایان یافته است، گفت: ۹۴ هزار نفر برای شرکت در این دوره‌ها ثبت‌نام کردند که حدود ۷۰ هزار نفر می‌توانند ثبت‌نام قطعی کنند و ۲۸۷ هزار نفر ظرفیت پذیرش خواهند شد.

حاتمی اظهار داشت: ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی این دانشگاه نیز از روز گذشته آغاز شده و تا ۵ شهریور ماه ادامه دارد که با توجه به استقبال از ثبت‌نام احتمال تمدید ثبت‌نام نیز وجود دارد.

افزایش ۱۰ رشته کارشناسی و ۵ رشته کاردانی در مراکز دانشگاه علمی کاربردی

وی ادامه داد: در دانشگاه علمی کاربردی برنامه‌ها پیشنهاد می‌شود و در شورای دانشگاه مصوب می‌کنیم که امسال نیز ۱۰ رشته کارشناسی جدید و ۵ رشته کاردانی اضافه شده است.

معاون سنجش و نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: رشته مهندسی فناوری صنایع شیمیایی، ‌منابع طبیعی و امور اراضی، تولید الیاف مصنوعی، کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای بازیگری، ‌ کارشناسی مدیریتی کسب و کار اینترنتی، کارشناسی مدیریت حرفه‌ای دفتری، مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامی، پدافند غیرعامل و کارشناسی حرفه‌ای مشاوره املاک و مستغلات، مدیریت بازاریابی بیمه، رفاه اجتماعی و توانبخشی افراد کم توان ذهنی، طراحی و تکنولوژی دوخت، حسابداری، سلامت و مدیریت خدمات حمل و نقل بین‌المللی در مقطع کارشناسی و رشته سیستم‌های ارتباط و باربری بالگردها، نگهداری و تعمیر بالگردها، پیشگیری انتظامی و امور دفتری در مقطع کاردانی به این دانشگاه اضافه شده است.

حاتمی گفت: دانشگاه علمی کاربردی تنها دانشگاهی است که تفویض اختیار ویژه برای گسترش رشته‌ها دارد و نماینده دفتر گسترش آموزش عالی در جلسات دانشگاه حضور می‌یابد.

برای پذیرش دوره های ارشد منع قانونی نداریم

وی درخصوص رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز گفت: برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد منع قانونی نداریم اما در این زمینه تجربه خوبی نداشتیم به طوری که هنوز پس از چند سال برخی دانشجویان در این مقطع فارغ‌التحصیل نشده‌اند، بنابراین فعلا این دوره‌ها را متوقف کرده‌ایم.

حاتمی ادامه داد: توجه جدی مدیریت دانشگاه به کیفیت است و نخستین نشانه فارغ‌التحصیل باکیفیت اشتغال است، بنابراین یکی از برنامه‌های جدی ماموریت‌گرا کردن مراکز، شناسایی موقعیت‌های جدید و مشاغل است.

وی افزود: بسته حمایتی از مخترعین را نیز در نظر گرفته‌ایم و تفویض اختیار از وزارت علوم برای ارزیابی طرح‌ها و گسترش واحدهای فناورانه را داریم.