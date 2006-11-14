نمایشگاه "هنرهای اسلامی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، در نمایشگاه "هنرهای اسلامی" عربستان که از امروز آغاز می شود، بیش از 17 هنرمند از 13 کشور جهان شرکت کرده اند تا دستاوردهای خود را در مورد سه مسجد شهرهای مکه، مدینه و قدس ( مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجدالاقصی) در 49 تابلوی هنری ارائه دهند.

با توجه به نقش ارزشمند مساجد و جایگاه رفیعی که این اماکن مقدس در کشورهای اسلامی دارند، عربستان به منظور ارائه این جایگاه و خدمت رسانی به ملتهای مسلمان و همکاری هر چه بیشتر میان هنرمندان جهان این نمایشگاه را برگزار کرده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه مفاهیم روحی و معنوی است تا از میان هنرهای موجود در این نمایشگاه مفاد اسلام که همان عدالت، صلح، امنیت و همزیستی میان ملتها است برقرار شود.

این نمایشگاه ضمن نمایش نقش مساجد، بیانگر همبستگی مسلمانان و وحدت آنها نیز خواهد بود.

تابلوهای هنری در این نمایشگاه شیوه های مختلف فرهنگهای متعدد را نشان می دهد که هدف آنها برقراری ارتباط هنری و ابداعی میان هنرمندان جهان از مساجد سه گانه خواهد بود

این نمایشگاه در مرکز فرهنگی عبدالعزیز برگزار می شود و هنرمندان ضمن تبادل پیامها و تصاویر اسلامی و برقراری ارتباط تمدنی و فرهنگی با یکدیگر، به معرفی جایگاه فرهنگی مساجد و ویژگیهای اسلام و مسلمانان نیز اقدام می کنند، چرا که هر هنرمند با توجه به فرهنگ خود به تصویر سازی و ابداع تابلوهای زیبا پرداخته است.

این نمایشگاه به پایتختهای مختلف جهان اسلام و غیر اسلام نیز منتقل خواهد شد تا ضمن ارائه هنر هنرمندان، هنرهای اسلامی را نیز نشان دهد.