نشست بی نتیجه گروه 1+5 درباره پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی/ ادامه رایزنی ها به فردا موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، وانگ گوانگیا نماینده چین در سازمان ملل متحد پس از نشست 90

دقیقه ای گروه 1+5 دردفتر نمایندگی فرانسه در نیویورک در جمع خبرنگاران گفت :"ما درباره برخی مسائل دشوار کلیدی، تبادل نظرکلی داشتیم و موافقت کردیم که کارشناسان ما، راههای رسیدن به توافق بر سر درک این زمینه ها (مسائل دشوار کلیدی ) را بررسی کنند".



وی افزود : " اعضای گروه 1+5 دوباره بعد ازظهر روز چهارشنبه تشکیل جلسه خواهند داد" .



در نشست غیررسمی روزگذشته، نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان، پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی غرب را که در آن تحریمهایی علیه برنامه هسته ای و موشکی ایران گنجانده شده است؛ بررسی کردند .



پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی که توسط کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس پیشنهاد شده است، شامل ممنوعیت سفر و محدودیت های مالی برای دانشمندان ایرانی است که بر روی برنامه های هسته ای و موشکی ایران کار می کنند .



چین و روسیه این پیش نویس را بسیار سختگیرانه و زیانبخش قلمداد می کنند. روسیه، پیشنهادهایی را برای اصلاح این پیش نویس ارائه داده که به شدت دامنه تحریمها را کاهش می دهد؛ درحالی که طرف آمریکایی تلاش می کند؛ تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال شود .



جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت : مذاکرات روز گذشته به توضیحات روسیه در مورد پیشنهادهای اصلاحی اش درباره پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی غرب اختصاص داشت که مربوط به فهرستی از آیتمهای ممنوعه تحت رژیم کنترل فناوری موشکی و گروه تامین کنندگان هسته ای بود.



وی گفت : پیشنهادهای اصلاحی روسیه به طور اساسی، دامنه تحریمهای پیشنهادی مرتبط با برنامه موشکی و هسته ای ایران را کاهش می دهد .



بولتون افزود : کارشناسان گروه 1+5 دراینجا و هم در پایتختهایشان روی مسائل فنی این پیش نویس پیش از تشکیل نشست بعدی گروه 1+5 کار خواهند کرد .



این درحالی است که دیپلماتها گفتند : آنها پیش بینی می کنند که مذاکرات طولانی شود، زیرا چانه زنی های سخت همچنان روی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ادامه دارد . نمایندگان گروه 1+5 از سه هفته گذشته تا کنون با برگزاری چندین نشست غیررسمی نتوانستند بر سر این پیش نویس به توافق برسند .



مذاکرات روزگذشته گروه 1+5 همزمان با دیدار ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد .وی هشدارداد که اسرائیل ایران هسته ای را نخواهد پذیرفت .