به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر دادگستری گفت: کارهای بسیار زیادی در وزارت دادگستری وجود دارد اما متاسفانه برخی خواص می گویند وزیر دادگستری که کاری ندارد.

وی افزود: اگر همین وظایفی که قانون تعیین کرده است را انجام دهیم، امور بزرگی انجام داده ایم.

آوایی با اشاره به اولویت های خود گفت: تقویت روابط بین قوا برای پیش بردن بهتر امور از جمله اولویت ها است. گاهی اوقات یک حرف ناپخته، بدون ارزیابی دقیق و بر اساس عصبانیت کنترل نشده، استعداد آن را دارد که کشور را به هم بریزد. به همین منظور همه باید مراقب حرف هایمان باشیم.

وی افزود: همه ما موظفیم برای صیانت از خون شهدا و جانبازان و امیدواریم خداوند یاری مان کند و دست یکدیگر را بگیریم.

وزیر دادگستری در رابطه با سازمان تعزیرات تاکید کرد: از وقتی وزارت پیشنهاد شد ذهنم درگیر سازمان تعزیرات شد. همه باید دست به دست هم دهیم تا در کنار همه خدماتی که به مردم می دهد، ظلمی نکند چرا که ظلم عمر حکومت ها را کوتاه می کند.

آوایی افزود: دوام و بقای حکومت ها به تدین و رعایت عدالت است. انشاالله هر روز که می گذرد سازمان تعزیرات با بهره گیری علمی و خداترسی موفق تر باشد.

وی تصریح کرد: گاهی خانواده هایی با جریمه هایی که این سازمان تعیین می کند، نابود می شوند و این جریمه ها مهم ترین اتفاق زندگی شان می شود.

وزیر دادگستری در ادامه گفت: مسئله حقوق شهروندی یکی از امور بسیار مهمی است که جزو مشترکات سه قوه است و همه باید روی آن تمرکز کنند و اگر بر اشتراکات تمرکز کنند اختلافات پیش نمی آید.