رمضانعلی جلالی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۲ هزار و ۳۴۴ حامی در چهار ماهه نخست سال جاری از هفت هزار و ۶۰ کودک مشمول طرح های «اکرام ایتام» و «محسنین» در سطح استان مرکزی حمایت کردند.

وی افزود: از این تعداد ۱۵ هزار و ۲۱۳ خیّر حمایت از دو هزار و ۳۸۲ یتیم و هفت هزار و ۱۳۱ حامی حمایت از چهار هزار و ۶۷۸ کودک مشمول طرح محسنین را عهده دار هستند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اینکه هر یتیم به طور متوسط دارای شش حامی است، گفت: در این طرح حامیان با تقبل حمایت مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم، ماهیانه حداقل ۲۰۰ هزار ریال به شماره حسابی که از سوی واحد اکرام شهرستان اعلام شده واریز می کنند.

جلالی بیان کرد: طرح محسنین برای حمایت از خانواده های نیازمند دارای سرپرست بیمار، از کار افتاده و همچنین فرزندان غیریتیم خانواده های محروم و طرح اکرام ایتام طرحی انسان دوستانه برای یاری و حمایت از کودکان بی سرپرست است

وی در ادامه افزود: در سال گذشته ۱۸ هزار و ۲۳۷ حامی طرح های «اکرام ایتام » و «محسنین» حمایت از شش هزار و ۱۲۰ کودک نیازمند را در استان مرکزی عهده دار بودند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی توضیح داد: حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین علاوه بر پرداخت کمک های نقدی، برای رفع مشکلات تحصیلی، مسکن و جهیزیه فرزندان معنوی خود نیز به شیوه های گوناگون همکاری می کنند.