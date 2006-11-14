الوصل گلباران شد/ روز پر فروغ بازیکنان ایرانی النصر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای امارات روز گذشته با برگزاری دو بازی در گروه B پیگیری شد که طی آنها تیمهای النصر و الاهلی برابر حریفان خود به برتری دست یافتند.

تیم النصر که در ترکیب اصلی خود از وجود فرهاد مجیدی و آرش برهانی بهره می برد در خانه الوصل به میدان رفت. این تیم ابتدا با گل دقیقه 28 آرش برهانی از حریف پیش افتاد، مهاجم ایرانی النصر 11 دقیقه پس از ثبت گل نخست اختلاف را به دو گل رساند. نیمه اول با همین دو گل به سود آبی پوشان النصر خاتمه یافت.

در آغاز نیمه دوم تیم میزبان فشاری مضاعف را به دروازه حریف وارد آورد ، اما بازهم این النصر بود که موفق به گلزنی شد، زننده گل سوم این تیم نیز فرهاد مجیدی بود که در دقیقه 51 دروازه تیم سابقش را فرو ریخت.

زردپوشان دبی که از نتیجه حاصله در خانه غافلگیر شده بودند، در دقیقه 64 به اشتباه دروازه خودی را بازکردند. سامی ربیع مدافع الوصل زننده گل چهارم النصر بود که به اشتباه دروازه تیم خود را گشود. تلاش میزبان برای جبران نتیجه تنها یک بار به ثمر نشست و احمد فیروز موفق به کاهش اختلاف دو تیم به 3 گل شد. در خاتمه تیم النصر با نتیجه 4 بر یک مقابل الوصل به برتری دست یافت و در پایان هفته دوم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای امارات رده نخست جدول گروه B را از آن خود کرد.

در دیگر بازی روز گذشته می توان به تقابل الاهلی و الفجیره اشاره کرد، که با پیروزی 2 بر یک الاهلی صدرنشین لیگ امارات همراه بود. در پایان بازیهای برگزار شده روز گذشته در گروه B مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای امارات تیم النصربا شش امتیاز صدرنشین است و تیمهای العین و الاهلی به ترتیب دوم و سوم هستند.