به گزارش خبرنگار مهر، حسن سروری در سومین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیرجند بیان کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه، ۲۰۰ روستای استان در قالب اجرای طرح «روستا تعاون» توانمند سازی می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح در روستاهایی که ظرفیت و پتانسیل های مطلوبی دارند، اجرایی می شود، گفت: هدف اجرای این طرح توانمند سازی روستاها و مشارکت آن ها در اجتماع است.

سروری با بیان اینکه تاکنون ۳۴ روستا برای اجرای این طرح در استان شناسایی شده اند، اظهار کرد: از این تعداد، شش روستا در شهرستان بیرجند قرار دارد.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح ۴۴۰ نفر ساعت از تسهیل گران آموزش های لازم را فراگرفته اند.

وی شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل ها را یکی دیگر از گام های اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: همچنین شناسایی افراد توانمند روستا از دیگر گام های اجرای طرح روستا تعاون است.

نرخ وضعیت سکونت در روستاهای استان ۴۰ درصد است

سروری اظهار کرد: منابع اعتباری اجرای این طرح برای روستاهای مرزی با نرخ ۱۱ درصد و برای مناطق محروم نیز ۱۳ درصد است.

وی گفت: پنج هزار میلیارد تومان از این اعتبار را صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد تومان نیز صندوق کارآفرینی امید برای طرح تامین می کنند.

سروری با بیان اینکه ۱۱ روستا را برای بوم گردی هدف گذاری کرده ایم، گفت: باید با توجه به خشکسالی های پیاپی، روستاییان را حمایت و توانمند کنیم.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر نرخ وضعیت سکونت در استان ۴۰ درصد و در سطح کشوری نیز ۲۹ درصد است.

وی با بیان اینکه صنعتی سازی روستاها یکی دیگر از اهداف ما در اجرای طرح روستا تعاون است، گفت: کمک به اقتصاد روستاییان از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح است.