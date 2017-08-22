به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا میربلوکی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: این پروژه‌ها با ۴۴۵ کیلومتر شبکه و سه هزار و ٩٩٩ انشعاب بااعتباری بالغ‌بر ٣۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح خواهد شد.

میربلوکی افزود: از این تعداد پروژه، ١۴ پروژه در شهرستان شیروان، ٢٩ پروژه در اسفراین، ٢۰ پروژه در راز و جرگلان و ١٢ پروژه در مانه و سملقان است.

وی تصریح کرد: همچنین ١۰ پروژه گازرسانی صنعتی با دو هزار و ۴٧ متر شبکه و مجموع ظرفیت ایستگاه ١٣ هزار و ٧۰۰ مترمکعب بر ساعت و با صرف هزینه ۵٣١ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی بیان کرد: همچنین طی هفته دولت گازرسانی به ١٣ روستا و یک خط تقویتی بااعتباری بالغ‌بر ٧٣ میلیارد و ٨٣۶ میلیون ریال کلنگ زنی می‌شود.

میربلوکی اضافه کرد: همچنین به‌زودی یک هزار و ١٢۵ خانوار روستایی با ٨۰۴ انشعاب و ١٢٢ کیلومتر شبکه از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین طی هفته دولت کلنگ احداث چهار پست امداد در بجنورد، اسفراین و جاجرم با جمع متراژ ۶٣۰ مترمربع بااعتبار ٨٢۰۰ میلیون ریال به زمین می‌خورد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: از تعداد ۸۳۱ روستای خراسان شمالی ۱۱۱ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که طی هفته دولت ۷۵ روستای دیگر به این مجموع اضافه می‌شود.

این مسئول بابیان اینکه در ۱۹۸ روستای خراسان شمالی پروژه گازرسانی در حال اجرا است، اظهار کرد: برای این تعداد پروژه اعتباری بالغ‌بر یک هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.