پیروزی بر سپاهان ما را از بحران خارج می کند/ امیدواریم مهاجم ارمنستانی مشکل اصلی ما را حل کند

سرپرست تیم فوتبال پاس تهران درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تمرینات تیم به طورمنظم برگزار می شود و آقای جلالی با در نظر گرفتن تمرینات اختصاصی برای برخی از بازیکنان درصدد رفع نقاط ضعف تیم است. نگرانی خاصی برای رویارویی با تیم سپاهان نداریم و تلاش می کنیم با کسب پیروزی ازبحران خارج شویم.

وی افزود: هیچ تیمی درلیگ برتر شکست ناپذیرنیست و اگرمهاجمان پاس قدر فرصت های گلزنی را بدانند کسب پیروزی در هر بازی دور از دسترس نخواهد بود. پاس در همه دیدارها در حد یک مدعی بازی می کند اما در اندازه های یک مدعی نتیجه نمی گیرد.

ملااسماعیلی تصریح کرد: برای حل مشکل گلزنی به مهاجم ارمنستانی که به تازگی به تیم پاس پیوسته امید بسته ایم. او در تمرینات بسیار آماده ظاهر شده و اگر در مسابقات نیز این گونه باشد بزرگترین مشکل پاس مرتفع می شود.

سرپرست پاس از تلاش برای استخدام یک مهاجم خارجی دیگر نیز خبر داد و گفت: برای تقویت خط حمله تیم در صدد جذب یک مهاجم دیگر هستیم و در این ارتباط یک مهاجم اهل چک در تمرینات حضور می یابد تا در صورت جلب نظر مساعد کادر فنی زمینه استخدام وی فراهم شود.

وی در پایان گفت: با وجود برخی شیطنت ها، آقای جلالی با آرامش کامل به کار خود ادامه می دهد و تعیین ضرب الاجل از سوی مدیریت باشگاه به هیچ عنوان صحت ندارد.