به گزارش خبرنگار اعزامی از چین تایپه، روز سوم از بیست و نهمین دوره رقابتهای دانشجویان جهان امروز سه شنبه برگزار شد و کاروان ایران در ۴ رشته با نمایندگان خود به مصاف حریفانی از کشورهای دیگر رفت. آرمین هادی پور با کسب مدال طلای تکواندو، روز درخشانی را برای کاروان ایران رقم زد و تیم تیر و کمان مردان هم به فینال رسید.

تیر و کمان مردان به فینال صعود کرد

تیم تیر و کمان کامپوند تیمی دانشجویان ایران در بیست و نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان امروز سه شنبه موفق شد با شکست تیم های قدرتمند آلمان، ترکیه و کره جنوبی راهی فینال شود. تیم کامپوند تیمی مردان ایران با ترکیب یاسر عموئی، میلاد رشیدی و امید طاهری ابتدا با نتیجه ۲۱۳ به ۲۰۳ مقابل آلمان پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. شاگردان صابر حسینی در این مرحله موفق شدند با نتیجه ۲۲۳ بر ۲۱۷ تیم ترکیه را مغلوب کنند و به دیدار نیمه نهایی برسند. تیم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم قدرتمند کره جنوبی رفت که این بازی به نتیجه تساوی ۲۲۲ رسید تا تیر طلایی تعیین کننده برنده باشد. در نهایت این تیم ایران بود که توانست در تیر طلایی با نتیجه ۲۹ به ۲۸ کره جنوبی را هم از پیش رو بردارد و به دیدار فینال برسد. مرحله نهایی فردا چهارشنبه بین ایران و روسیه برگزار می شود.

تیم کامپوند زنان هم در مرحله یک هشتم موفق شد با نتیجه ۲۱۸ بر ۱۹۵ تیم مالزی را از پیش رو بردارد. این تیم با ترکیب فرشته قربانی، افسانه شفیعی و شیوا بختیاری در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه ۲۱۶ به ۲۲۲ نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

حذف شمشیربازان سابر

نجمه سازنچیان قهرمان سابر شمشیربازی تیم دانشجویان ایران که در بیست و نهمین دوره یونیورسیاد در تایوان حضور دارد، امروز بعد از درخشش در دور مقدماتی، در رقابتی کاملا فشرده با قهرمان جهان از روسیه شکست خورد. وی در جدالی که در سالن همایش‌های نمایشگاهی تایپه انجام گرفت، ۱۵ بر ۱۴ به بروژانف باخت و از صعود به مرحله بالاتر باز ماند. سازنچیان در مرحله مقدماتی با کسب ۵ برد و یک باخت، بهترین عملکرد را در تیم ۳ نفره سابر زنان دانشجوی ایران داشت. پیش‌تر پریماه برزگر در مرحله مقدماتی ۲ برد و ۳ باخت کسب کرد تا در جمع ۳۲ شمشیرباز مرحله حذفی، با برزانف روس مصاف دهد که بازنده شد. همچنین کیانا باقرزاده با کسب ۴ باخت و ۲ برد حذف شد و از مرحله گروهی صعود نکرد.

دست جابر بهروزی به مدال نرسید

در ادامه بازیهای دانشجویان جهان و در مسابقات دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه برداری، امروز سه شنبه جابر بهروزی به روی تخته رفت که دستش به مدال نرسید و چهارم شد. جابر بهروز در حالی که با رکورد ۱۳۵ کیلوگرم وارد استارت لیست شده بود، برای حرکت نخست خود وزنه ۱۴۰ کیلویی را انتخاب کرد که با موفقیت آن را بالای سر برد اما برای حرکات دوم و سوم مقابل وزنه ۱۴۴ کیلوگرم ناموفق بود تا با همان ۱۴۰ کیلوگرم در یک ضرب به کار خود پایان دهد. در یکضرب ویاچسلاو یارکین از روسیه با ۱۵۰ کیلوگرم اول شد، الکس بلمار از کانادا با ۱۴۷ کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت، آیدار کازوف از قزاقستان با ۱۴۵ کیلوگرم سوم شد و جابر بهروزی با ۱۴۰ کیلوگرم در مکان چهارم ایستاد.

در حرکت دو ضرب جابر بهروزی با وزنه ۱۷۱ کیلوگرم شروع کرد که موفق هم بود اما مقابل وزنه ۱۷۷ کیلویی دوبار وزنه را انداخت تا دستش به مدال نرسد. بهروزی در حرکت سوم تنها وزنه را تا زانو بالا کشید و رها کرد. بهروزی با مجموع ۳۱۱ کیلوگرم چهارم شد. کازوف از قزاقستان به مدال طلای دسته ۷۷ کیلوگرم رسید، ویاچسلاو یارکین از روسیه نقره گرفت و بلمار کانادایی صاحب مدال برنز شد.

والیبال آرژانتین را شکست داد

تیم والیبال دانشجویان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات دانشجویان جهان امروز سه شنبه در سالن دانشگاه ورزشی تایوان به مصاف آرژانتین رفت که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود ایران خاتمه یافت. ست اول این مسابقه با نتیجه 25 بر 16 به سود ایران خاتمه یافت. تیم ایران در ست دوم هم با اختلاف و با نتیجه 25 بر 15 بر آرژانتین غلبه کرد. با این حال روند بازی در ست سوم تغییر کرد و این آرژانتین بود که با نتیجه 25 بر 19 ایران را شکست داد. ست چهارم هم با برتری آرژانتین شروع شد ولی شاگردان مسعود آرمات به تدریج بازی را در دست گرفتند و در نهایت موفق شدند با نتیجه 25 بر 22 حریفشان را شکست بدهند تا به سومین برد متوالی در یونیوسیاد برسند.ایران پیش از این موفق شده بود برابر قبرس و امارات به پیروزی برسد. تیم دانشجویان ایران روز پنجشنبه در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی یونیورسیاد دانشجویان جهان، به مصاف سوئیس خواهد رفت.