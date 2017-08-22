به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بر حمایت آمریکا از وحدت عراق و مخالفت با هر گونه اقدامی با هدف تجزیه و بی ثباتی آن مخالفت کرد.

دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر امروز در دفترش با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و هیات همراهش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه های نظامی، آموزشی و تسلیحاتی مورد رایزنی قرار گرفت. همچنین در این دیدار جنگ ضد تروریسم و پیروزی های به دست آمده نیروهای عراقی بر داعش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: وزیر دفاع آمریکا بر حمایت کشورش از جنگ عراق ضد تروریسم تاکید و پیروزی های به دست آمده را مورد تمجید قرار داد. وی اعلام کرد که آمریکا حامی وحدت عراق و مخالف هر اقدامی که به تجزیه و بی ثباتی آن منجر شود، است.

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز در دیدار سرزده وارد بغداد شده است.