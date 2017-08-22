به گزارش خبرنگار مهر، حافظ ناظری بعد ازظهر سه شنبه در نشست خبری تور کنسرتهای «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» که در حمام تاریخی ارگ کریمخانی شیراز برگزار شد، با بیان اینکه موسیقی آوازی ایرانی در ۵۰ سال گذشته لحنی عربی یافته عنوان کرد: این برای موسیقی ما موضوعی آسیب زاست.

وی با توجه به اینکه موسیقی ایرانی خاستگاه مقامی و نواحی دارد افزود: در پروژه آواز پارسی تلاش کردیم از لحن عربی پرهیز کنیم.

اجرای کنسرت «ناگفته» در شیراز روندی صعودی برایم درپی داشت

خواننده موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی که در گذشته کنسرت «ناگفته» را در شیراز برگزار کرد با ابراز خرسندی از اینکه بار دیگر فرصتی دست داده تا با اجرایی متفاوت میهمان شیرازی ها باشد گفت: ۲ سال پیش با کنسرت ناگفته در شیراز تورهای خود را آغاز کردم که روندی صعودی را در ایران برایم در پی داشت.

وی در عین حال از انتقادهایی که بر ناگفته وارد شد هم نام برد و با این وجود اعلام کرد: افزون بر ۲۷۰ هزار نفر در سراسر ایران این کنسرت را تجربه کردند که حکایت از حرفی دیگر داشت.

ناظری با بیان اینکه افزون بر ۸۷ اجرا برای ناگفته داشته افزود: ناگفته پرمخاطب ترین کنسرتی است که در خاورمیانه برگزار شده درحالیکه موسیقی آنچنان مردمی نبود زیرا وقتی آلبوم آن در ایران منتشر شد با استقبال مردم همراه نشد اما کنسرت های آن نزد مخاطب ایرانی و خارجی مورد استقبال قرار گرفت.

به گفته ناظری در تور کنسرت های ناگفته که از شیراز کلید خورد دست کم ۴۰ هزار نفر ۱۰ بار آن را دیدند و شنیدند.

پارسی ترین لحن را به مخاطب ارائه می کنیم

وی با بیان اینکه پروژه ناگفته به اتمام رسیده و امروز افتخار دارد که اثری بنیادی در زمینه فردوسی را آغاز کرده افزود: از آنجا که اشعار فردوسی یکی از اصلی ترین گنجینه های فرهنگی ایرانیان است، تلاش کردیم در این پروژه پارسی ترین لحن را به مخاطب ارائه کنیم.

وی درخصوص کاری که به واسطه «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» بر روی اشعار شاهنامه فردوسی شده عنوان کرد: هیچ گاه در هزاران سالی که بر شاهنامه فردوسی گذشته چنین کار گسترده ای در این زمینه نشده بود.

ناظری که پدر خویش را در شیراز برای کنسرت «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» همراهی می کند ادامه داد: سال ۲۰۰۳ میلادی که برای تحصیلات موسیقی در آمریکا به سر می بردم استاد شهرام ناظری تاکید داشت که باید کاری درخصوص اشعار فردوسی شود بنابر این با توجه به اینکه پایان نامه ام روی اشعار فردوسی بود و اثری موسیقایی به مدت ۴۵ دقیقه مجلسی ساخته بودم قسمت هایی از آن را در کنسرت های خارج از کشور از جمله شهرهای نیویورک، لس آنجلس و... اجرا کردم.

خواننده آلبوم ناگفته با اشاره به اینکه شعر فردوسی به واسطه حماسی بودن برای موسیقایی شدن سخت است عنوان کرد: در عین حالی که در موسیقی مقامی و محلی ایران از شاهنامه بهره برده شده اما به عنوان یک اثر منسجم هیچ گاه کاری پیوسته به این سبک و گستردگی انجام نگرفته است.

ناظری از اجرای بخشی با عنوان «نیایش» شاهنامه در کنسرت «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» خبر داد و افزود: پس از آن داستان ضحاک ماردوش به زبان موسیقی اجرا می شود.

وی هدف خویش را از اجرای این کنسرت اتحاد ملی و تعلق خاطر به درفش کاویانی عنوان کرد و گفت: شاهنامه فردوسی مانند پیروزی نور بر تاریکی است؛ امیدوارم پیروزی نور بر تاریکی در دنیای امروز هم اتفاق بیفتد زیرا که در دنیای تاریکی به سر می بریم.

از وزیر جدید هم مانند وزیر پیشین ارشاد توقعی ندارم

ناظری در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص قول مساعد معاون هنری وزارت ارشاد و انتظار از عباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم برای حاشیه هایی که از جمله دامن گیر این کنسرت در شهر قوچان شد گفت: متاسفم که اجرای «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» در قوچان به عنوان شهر فردوسی لغو شد؛ از وزیر جدید هم مانند وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی توقعی ندارم.

وی همچنین درباره وجه اشتراک کنسرت یادشده با ناگفته پاسخ داد: ترکیب گروه با آنچه در ناگفته وجود داشت با تغییر همراه بوده و هنرمندانی به آن افزوده شده است به طوری که چند سازکوبه ای به آن اضافه شده است.

ناظری بازهم پیرامون کنسرت ناگفته با یادآوری اینکه این آلبوم حرکتی جدید را در موسیقی به همه ضعف و قوت هایش بوجود آورد عنوان کرد: آن پروژه یک شیوه برخورد موسیقایی بود و «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» هم یک مکتب تازه را به موسیقی معرفی می کند زیرا مانند ناگفته ۲ نسل متفاوت از آواز ایرانی در کنار یکدیگر به اجرا می پردازند.

وی جنس کنسرت جدید خویش بر اساس موسیقی دستگاهی ندانست و آنرا موسیقی باز عنوان کرد که بر پایه علاقه او به گام مینور بیش از ماژور ساخته شده است.

فضای شاهنامه در این اجرا خیلی شخصی شده

این درحالیست که وی فضای شاهنامه را در این اجرا خیلی شخصی شده دانست و افزود: مخاطب بدین خاطر در «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» حس پارسی بودن را تجربه می کند درحالیکه بخش ضحاک این کنسرت کاملا بداهه است.

وی با یادآوری اینکه رپرتوار یادشده در این بخش تلفیقی و ادغامی از موسیقی کلاسیک و ایرانی است ادامه داد:هیچ یک از اجراهای کنسرت «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» شبیه اجرای پیشین نخواهد شد.

ناظری با توجه به اینکه در جریان کنسرت ناگفته که ۲سال پیش به میزبانی باغ موزه عفیف آباد شیراز برگزار شد و برخی از مخاطبان به خاطر اجرای آن در فضای بیرونی این باغ تاریخی از شنیدن صدا به شیوه مطلوب راضی نبودند دلیل انتخاب دوباره این مکان را برای اجرای کنسرتی در این اندازه و گستردگی اعلام کرد: با توجه به اینکه برنامه ما بزرگ و سنگین است و نمی توان آنرا در سالنی به گنجایش ۶۰۰ نفر برگزار کرد ناچاریم به این موضوع تن در دهیم.

وی همچنین برنامه ریزی برای کنسرت یادشده را از ۳ ماه پیش اعلام کرد و گفت: البته این محدودیت هاست که اجازه نمی دهد ما اجرای مناسب برای همه مخاطبان داشته باشیم زیرا آدمهایی نیستیم که برای خوشایند برخی کار کنیم.

دولت از سران کوچک موسیقی نهراسد

ناظری با این جمله که آرزو می کنم دولت جدید برای مردم و فرهنگ احترام قائل شود و از سران کوچک موسیقی هم نهراسد گفت: از دولت انتظار احترام برای خودم ندارم اما می خواهم به مردم احترام بگذارند.

وی درعین حال اصلی ترین پایگاه مردمی خود را شهر شیراز عنوان کرد و در خصوص اینکه آیا نمی شد کنسرت «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» را در تخت جمشید برگزار کند گفت: برای برگزاری کنسرت در بنای تاریخی تخت جمشید ۳ سال است تلاش می کنم.

این درحالیست که پدرام فریوسفی نوازنده ویلن، امین غفاری نوازنده ویولا، بابک غسالی نوازنده بربت، شیوا سروش هم‌خوانِ سوپرانو، مهگل صفدری هم‌خوانِ متسوسوپرانو، الهه حیدری هم‌خوانِ متسوسوپرانو، فرهاد صفری نوازنده پرکاشن، شهریار نظری نوازنده پرکاشن و محمدرضا جبار نوازنده کنترباس، شهرام و حافظ ناظری را در این اجرا همراهی می‌کنند؛ کنسرت آواز پارسی در تهران تاکنون ۳ بار تمدید شده است که آخرین آن نهم و دهم شهریور می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی «آواز پارسی؛ افسانه و مهر» ۲ و ۳ شهریورماه در باغ موزه عفیف آباد شیراز برگزار می شود.