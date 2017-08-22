به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر بدیعی مقدم ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: بهسازی و روکش آسفالت ۳.۲ کیلومتر از محور بجنورد-اسفراین و نیز دوربرگردان بش قارداش ازجمله پروژه‌های قابل‌افتتاح است.

بدیعی مقدم افزود: ۲۵ کیلومتر روکش آسفالت گرم راه‌های روستایی محور زرد و قلعه استاد و اردوغان و بام و صفی‌آباد نیز طی هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ساخت پلیس‌راه جدید بجنورد به مساحت ۵۰۰ مترمربع در محل راهدارخانه امین‌الله گفت: با اتمام عملیات ساخت، پلیس‌راه بجنورد به این محل انتقال پیدا خواهد کرد.

وی متوسط عمر ناوگان اتوبوس‌های بین‌شهری خراسان شمالی را ۱۰.۵ سال برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه نسبت به متوسط کشوری در جایگاه خوبی قرار داریم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی هوشمند سازی سیستم حمل‌ونقل در جاده‌های استان را از عوامل کاهش حوادث برشمرد و افزود: جاده‌های استان به ۴۵ دستگاه تردد شمار برخط تجهیز شده است.

بدیعی مقدم بابیان اینکه در حال حاضر ۹ مجتمع خدمات رفاهی در بین جاده‌های خراسان شمالی فعال است گفت: ایجاد ۶ مجتمع دیگر نیز در دست اقدام است.

وی به بهسازی محور جاجرم- میامی اشاره کرد و افزود: ۲۰ کیلومتر از این محور بهسازی شده و در حوزه استحفاظی خراسان شمالی ۱۶ کیلومتر دیگر نیز باقی‌مانده است که با تکمیل این محور، تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی بلامانع خواهد بود.