به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر بدیعی مقدم ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: بهسازی و روکش آسفالت ۳.۲ کیلومتر از محور بجنورد-اسفراین و نیز دوربرگردان بش قارداش ازجمله پروژههای قابلافتتاح است.
بدیعی مقدم افزود: ۲۵ کیلومتر روکش آسفالت گرم راههای روستایی محور زرد و قلعه استاد و اردوغان و بام و صفیآباد نیز طی هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به ساخت پلیسراه جدید بجنورد به مساحت ۵۰۰ مترمربع در محل راهدارخانه امینالله گفت: با اتمام عملیات ساخت، پلیسراه بجنورد به این محل انتقال پیدا خواهد کرد.
وی متوسط عمر ناوگان اتوبوسهای بینشهری خراسان شمالی را ۱۰.۵ سال برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه نسبت به متوسط کشوری در جایگاه خوبی قرار داریم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی هوشمند سازی سیستم حملونقل در جادههای استان را از عوامل کاهش حوادث برشمرد و افزود: جادههای استان به ۴۵ دستگاه تردد شمار برخط تجهیز شده است.
بدیعی مقدم بابیان اینکه در حال حاضر ۹ مجتمع خدمات رفاهی در بین جادههای خراسان شمالی فعال است گفت: ایجاد ۶ مجتمع دیگر نیز در دست اقدام است.
وی به بهسازی محور جاجرم- میامی اشاره کرد و افزود: ۲۰ کیلومتر از این محور بهسازی شده و در حوزه استحفاظی خراسان شمالی ۱۶ کیلومتر دیگر نیز باقیمانده است که با تکمیل این محور، تردد ناوگان حملونقل عمومی بلامانع خواهد بود.
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