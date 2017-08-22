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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی:

۹۶ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های خراسان شمالی شناسایی‌شده است

۹۶ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های خراسان شمالی شناسایی‌شده است

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۹۶ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های خراسان شمالی شناسایی‌شده که از این تعداد دو مورد انجام اصلاحات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر بدیعی مقدم ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: بهسازی و روکش آسفالت ۳.۲ کیلومتر از محور بجنورد-اسفراین و نیز دوربرگردان بش قارداش ازجمله پروژه‌های قابل‌افتتاح است.

بدیعی مقدم افزود: ۲۵ کیلومتر روکش آسفالت گرم راه‌های روستایی محور زرد و قلعه استاد و اردوغان و بام و صفی‌آباد  نیز طی هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ساخت پلیس‌راه جدید بجنورد به مساحت ۵۰۰ مترمربع در محل راهدارخانه امین‌الله گفت: با اتمام عملیات ساخت، پلیس‌راه بجنورد به این محل انتقال پیدا خواهد کرد.

وی متوسط عمر ناوگان اتوبوس‌های بین‌شهری خراسان شمالی را ۱۰.۵ سال برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه نسبت به متوسط کشوری در جایگاه خوبی قرار داریم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی هوشمند سازی سیستم حمل‌ونقل در جاده‌های استان را از عوامل کاهش حوادث برشمرد و افزود: جاده‌های استان به ۴۵ دستگاه تردد شمار برخط تجهیز شده است.

 بدیعی مقدم بابیان اینکه در حال حاضر ۹ مجتمع خدمات رفاهی در بین جاده‌های خراسان شمالی فعال است گفت: ایجاد ۶ مجتمع دیگر نیز در دست اقدام است.

وی به بهسازی محور جاجرم- میامی اشاره کرد و افزود: ۲۰ کیلومتر از این محور بهسازی شده و در حوزه استحفاظی خراسان شمالی ۱۶ کیلومتر دیگر نیز باقی‌مانده است که با تکمیل این محور، تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی بلامانع خواهد بود.

کد مطلب 4066642

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