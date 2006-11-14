معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد : ارجاع پرونده دانشگاه هاوایی به دیوان عالی کشور / رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر مجازات می شود

دکتر "سید محمد حسینی" - معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه قبل از ابلاغ رسمی حکم دادگاه تجدید نظر، این حکم جنبه عمومی پیدا کرده است، مسئولان مسئولین قضایی کشور رسما برای بررسی پرونده دست به کار شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد حکم دادگاه تجدید نظر در خصوص دانشگاه هاوایی نقض و حکم بدوی مبنی بر 3 سال حبس اجرا شود.

معاون حقوقی وزیر علوم با اشاره به اعتراضات دادستان تهران در زمینه حکم دادگاه تجدید نظر گفت: دادستان تهران اکنون به عنوان مدعی العموم با صراحت اعلام کرده حکم باید نقض شود. دادستان تهران استدلال های قضایی دادگاه تجدید نظر را فاقد صحت علمی و اطلاعاتی دانسته و داشتن سوءنیت را در فعالیت های این دانشگاه با اخذ پول از مردم و ارائه مدرک غیر مجاز، محرز اعلام کرده است.

حسینی ادامه داد: همچنین دادستان تهران تصریح کرده است رئیس شعبه مجازات می شود و استفاده از مدارک این دانشگاه نیز پیگرد قانونی دارد.

وی افزود: این موضوع گیری قاطع برای پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و فعالیت موسسات غیر مجاز قابل تقدیر است و وزارت علوم و جامعه دانشگاهی از این واکنش به دلیل پاسداری از مدارک علمی و دانشگاهی تقدیر می کنند.