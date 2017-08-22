به گزارش خبرنگار مهر، منصور استادی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان زنجان، افزود: در حوزه بافت های ناکارآمد شهری باید درمان و ارائه خدمات در بخشهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: باید از گسترش بافت های نا کارآمد جلوگیری شود و در سطح ملی ستاد باز آفرینی پایدار شهری زیر مجموعه کارگروه فعالیت می کند.

معاون دبیر خانه ستاد ملی باز آفرینی شهری گفت: سه هزار و ۹۰۰ روستا در حریم شهرها وجود دارد و نرخ رشد جمعیت روستا منفی ۷دهم است و در کلان شهرها شش و در مرکز استان ۴ است.

استادی تاکید کرد: باید روستاهایی که در سطح کشور در معرض تخریب و تخلیه هستند شناسایی شوند. روستاهایی که در موقعیت مرزی قرار دارند فاقد اشتغال و خدمات هستند و تخلیه می شوند.

وی افزود:طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید در بحث شناسایی چنین روستاهایی دستگاه های حاکمیتی هم وارد کار شوند و بسیج و بنیاد علوی در این زمینه بسیار موثر هستند.

معاون دبیر خانه ستاد ملی باز آفرینی شهری افزود: بسیج سازندگی بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه محرومیت زدایی کمک کرده و ۱۰۰ میلیارد تومان هم در بحث توانمند سازی و اشتغال روستاها کمک لازم را کرده است.

استادی افزود:باید از گسترش روستاهای تخریبی جلوگیری کرده و برنامه عملیاتی ارائه شود و باید مانع از تخلیه روستاها و حاشیه نشینی شویم و بر پایداری شهری کمک کنیم.

وی یادآور شد: دستگاه های خدمات رسان باید کمکهای لازم را به ستاد داشته باشند تا از روند گسترش روستاهای تخریبی و تخلیه ای جلوگیری کنیم.

معاون دبیر خانه ستاد ملی باز آفرینی شهر گفت: باید نیازها در سطح روستاها شناسایی شود و براساس نیازها برنامه ریزی عملیاتی شده ارائه شود. اگر ۲۶ دستگاه پای کار بیایند کارهای خوبی می توانیم انجام بدهیم.