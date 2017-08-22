به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دِ لُوکال»، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در بحبوحه تشدید تنش های دیپلماتیک میان برلین و آنکارا امروز اعلام کرد که طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همسر او را در محل کارش تهدید کرده اند.

وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای با شبکه خبری «اِن تی وی» در این خصوص گفت: سبک رفتاری اردوغان به گونه ای است که گویا کسی به دنبال تهدید و ارعاب همسرم بوده است.

«زیگمار گابریل» ادامه داد: البته این نتیجه ای وحشتناک به شمار می آید.

این در حالیست که اردوغان در روزهای گذشته در سخنانی خطاب به وزیر خارجه آلمان گفته بود که گابریل در موضوع گیری های خود در قبال آنکارا باید حد خود را بداند.

رئیس جمهور ترکیه ۲ روز پیش هم در اظهاراتی از ترکیه ای های مقیم آلمان خواسته بود تا در انتخابات پیش روی این کشور به حزب حاکم رأی نداده و به این شکل درس خوبی به آن ها بدهند.

لازم به ذکر است، پس از خودداری آلمان از استرداد نظامیان پناهنده ترکیه ای به این کشور و لغو سخنرانی مقامات آنکارا پیش از همه پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، دولت ترکیه نیز با بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از نظامیان این کشور واقع در پایگاه اینجرلیک در ترکیه مخالفت کرد؛ اقداماتی که روابط میان دو کشور را تیره و تار کرده است.