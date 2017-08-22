تکلیف هندبال در چند روز آینده مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت وزرش عصر امروز در حاشیه بازدید از کمپ تیم ملی دوچرخه سواری در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت فدراسیون هندبال و استعفای آقای رحیمی رئیس این مجموعه گفت: تلاش می کنیم در چند روز آینده تکلیف ریاست فدراسیون هندبال را به سرانجام برسانیم.

داورزنی تصریح کرد: ما جلساتی را هفته گذشته با رحیمی برگزار کردیم ولی ایشان درخواست دارند تا با استعفایش موافقت کنیم که البته صحبت‌هایی با وی داشتیم که قرار شد دوباره این موضوع را خودش بررسی کند.

وی بیان داشت: البته وی کماکان اصرار به رفتن و پذیرفتن استعفایشان دارند و ما تلاش داریم جلسه‌ای در این خصوص با وزیر ورزش داشته باشیم. به هر حال تعهداتی از قبل در فدراسیون هندبال وجود داشته که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ما انتظار داریم که هندبال حضور قدرتمندی در بازی‌های آسیایی داشته باشد. نهایتا اینکه سعی می‌کنیم در چند روز آینده تکلیف ریاست فدراسیون هندبال را به سرانجام برسانیم.

نگرانی بابت ما امورات این رشته است که هرچه زودتر این رشته مشخص شود خانواده هندبال نگران نباشند .