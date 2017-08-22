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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

یکم شهریورماه؛

عضویت در کتابخانه ‌های همدان رایگان است

عضویت در کتابخانه ‌های همدان رایگان است

همدان - عضویت افراد در کتابخانه‌های عمومی همدان یکم شهریورماه به مناسبت روز همدان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل کتابخانه‌های استان همدان، طی هماهنگی انجام شده با معاونت توسعه کتابخوانی و کتابخانه‌ های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، عضویت در کتابخانه ‌های عمومی استان همدان به مناسبت روز همدان به صورت رایگان انجام می‌شود و تنها پنج هزار ریال برای صدور کارت از افراد دریافت می‌شود.

آشنا کردن کودکان با فضای کتابخانه‌ها از سوی خانواده‌ها عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین نسل‌های آینده است.

هم اکنون ۱۱۱ کتابخانه نهادی، مشارکتی و مستقل با بیش از یک میلیون و ۱۶۹ هزار کتاب در استان همدان فعال است.

کد مطلب 4066806

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