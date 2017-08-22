عضویت در کتابخانه ‌های همدان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل کتابخانههای استان همدان، طی هماهنگی انجام شده با معاونت توسعه کتابخوانی و کتابخانه های نهاد کتابخانههای عمومی کشور، عضویت در کتابخانه های عمومی استان همدان به مناسبت روز همدان به صورت رایگان انجام میشود و تنها پنج هزار ریال برای صدور کارت از افراد دریافت میشود.
آشنا کردن کودکان با فضای کتابخانهها از سوی خانوادهها عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین نسلهای آینده است.
هم اکنون ۱۱۱ کتابخانه نهادی، مشارکتی و مستقل با بیش از یک میلیون و ۱۶۹ هزار کتاب در استان همدان فعال است.
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