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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

حمله موشکی ارتش یمن علیه مواضع ائتلاف عربستان

حمله موشکی ارتش یمن علیه مواضع ائتلاف عربستان

یگان موشکی ارتش یمن در پاسخ به حملات هوایی ائتلاف متجاوز عربستان به مناطق مختلف این کشور بار دیگر مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف را مورد هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش یمن امروز (سه شنبه) با پرتاب موشک بالستیک زلزال۳ مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف متجاوز عربستان را در منطقه «نهم» هدف قرار داد.

همچنین در جریان انفجار یک بمب در مسیر خودروی حامل این مزدوران در منطقه صبرین واقع در شهر خب تمام این نیروها کشته شدند.

این در حالیست که ائتلاف عربستان همچنان به حملات هوایی خود علیه یمن ادامه می دهد به طوریکه امروز مسیرها و اماکن عمومی را در استان صعده مورد هدف قرار داده و ویرانی ها زیادی برجا گذاشت.

در شهر «شدا» مسیر منتهی به مرکز شهر با استفاده از سلاح های سنگین و نیمه سنگین مورد هدف قرار گرفت. حملاتی نیز به منطقه آل الشیخ واقع در شهر منبه و منطقه الحبره واقع در شهر رازح صورت گرفت.

کد مطلب 4066835
فاطمه صالحی

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