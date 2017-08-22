احیای خانه اتحادیه احیای زندگی در قلب تاریخی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف عصر امروز سی و یکم مرداد۹۶ طی سخنانی در مراسم بازدید از مراحل پایانی مرمت خانه اتحادیه و تبدیل آن به موزه مشاهیر ابراز داشت: خوشحال هستم در آخرین روز مسئولیتم در شهرداری تهران این توفیق را پیدا کردیم که در این مکان تاریخی حضور پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ما با کمک نخبگان برنامه اول، دوم و سوم را در شهر تهران تنظیم کردیم و امروز می بینیم که با همت بلند، خرد و کار جمعی و مشورت همکارانم بیش از ۹۰ درصد آن چیزی که تحت عنوان برنامه نوشتیم، گام به گام تحقق پیدا کرده است. البته سختی های بسیار زیادی را در این راه تحمل کردیم اما خداوند را شاهد می گیرم که همه آن سختی ها هم برای ما لذت بخش بود.

با هدف ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی کار را شروع کردیم

شهردار تهران تاکید کرد: ما با هدف بسیار روشن تحت عنوان ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی کار را شروع کردیم و بعد بر اساس این هدف با رویکرد فرهنگی و اجتماعی حرکت کردیم، البته این تصمیم خیلی سختی بود چرا که امروز هر کار فرهنگی که می خواهیم انجام دهیم، می گوییم کار فرهنگی پول می خواهد و همه باید به آن کمک مالی کنند. این در حالی است که فرهنگ در ذات خودش به حدی ظرفیت مادی و معنوی دارد که نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد. علت هم آن است که منابع عظیم انسانی در این حوزه وجود دارد و خلاقیت این افراد است که سایر ظرفیت ها را در کنار خودش به وجود می آورد.

تفاوت برنامه های ما با دیگر برنامه ها اصرار بر اجرا به رغم پرداختن هزینه هاست

قالیباف عنوان داشت: شاید تفاوت برنامه ما در شهرداری تهران با بعضی برنامه های دیگر آن بود که من سعی کردم بر مدار برنامه حرکت کنیم و در این مسیر گاهی اوقات سختی ها و ریسک های بسیار بزرگی هم داشتیم. روزی که در شهر تصمیم گرفته شد خیابان ۱۵ خرداد بسته شود ، همه به صورت یکپارچه با این تصمیم مخالف بودند. حتی مسئولان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، خود بازاریان و مردم هم مخالف اجرای این تصمیم بودند و تنها ما در شهرداری تهران با نیروی انتظامی به این نتیجه رسیده بودیم که باید این اتفاق بیفتد. چرا که بحث های منطقی در حوزه آسیب های اجتماعی داشتیم و به این نتیجه رسیده بودیم که ارتقای کیفیت زندگی باید از منطقه ۱۲ شروع شود چرا که در شش دهه گذشته این منطقه دائم تخریب شده است.

وی ادامه داد: همه به حد کفایت حرف زده ایم و روی کاغذ نوشته ایم اما بالاخره از یک جایی باید بایستیم و این حرف ها را شروع کنیم. آغاز کار ما برای اجرای جدی و مصمم طرح در بستر خیابان ۱۵ خرداد بود. در نهایت پس از اجرای این طرح شاهد بودیم که کمتر از ۱۵ روز همان هایی که پلاکارد زدند و تجمع کردند و بعضا با زبان ما را نواختند دوباره جمع شدند و پلاکارد آنها به پلاکارد تشویق تبدیل شد که ای کاش این کار زودتر صورت می گرفت.

شهردار تهران ابراز داشت: این به معنی تغییر نگرش از یک عادت غلط چند دهه ای است و آثار فراوانی هم به دنبال داشت. به عنوان نمونه امروز نرخ رشد ساخت و ساز مسکن در سراسر کشور و حتی مناطق برخوردار تهران منفی است اما بعد از هفت سال تلاش در منطقه ۱۲ به نقطه ای رسیده ایم که بر اساس شاخص های بانک مرکزی در سال ۹۴ و ۹۵ تنها جایی که در حوزه ساخت و ساز رشد دو رقمی داشته همین منطقه بوده است.

احیای خانه اتحادیه احیای زندگی در قلب تاریخی تهران است

قالیباف در ادامه به روند بازسازی خانه – باغ اتحادیه در قلب تاریخی تهران اشاره کرد و گفت: ما اینجا تنها یک ساختمان را احیا نکردیم بلکه این پایه گذار یک حرکتی است که دوباره حیات و زندگی را به منطقه ۱۲ بر می گرداند. راه حل آسیب های اجتماعی در دراز مدت و رویکرد انسان محوری نیز همین است.

وی ابراز داشت: این همه حرف می زدیم که پیاده ها بر ماشین ارجحیت دارند اما حاضر نبودیم در خیابانی که روزی یک و نیم میلیون نفر حرکت می کنند، ۴۰ – ۵۰ هزار ماشین را جمع کنیم . آن روز به بعضی عزیزان که صاحب نظر بودند گفتم نیازمند حمایت شما هستم که قلم بزنید اما واقعا مردد بودند چون نمی دانستند سرنوشت این طرح چه خواهد شد.

به گفته شهردار تهران در حاشیه این مراسم تفاهم نامه مربوط به تئاتر نصر در خیابان لاله زار امضا می شود تا کار اجرایی آن آغاز شده و به موزه تئاتر تبدیل شود.

قالیباف افزود: در محدوده حصار ناصری ۱۴ دروازه تاریخی وجود دارد که دروازه غار و دروازه حضرت عبدالعظیم(ع) با همان سبک و معماری و کاشی در نقطه خودش احیا شده است.

تا کی مردم باید هزینه ناهماهنگی ها و ضعف ما مدیران را تحمل کنند؟

وی ادامه داد: بارها به عزیزان در میراث فرهنگی می گفتیم که چرا انقدر با هم بحث می کنیم؟ فلان موزه را در حاشیه میدان امام خمینی (ره) درست می کنیم اما بعد می ایستیم که چگونه از آن استفاده کنیم، این قهر خداوند را می آورد و نعمت را از ما می گیرد. ما باید بت پرستی قرن بیست و یکی را کنار بگذاریم. چرا همکاری نمی کنیم و از ظرفیت های هم استفاده نمی کنیم؟ تا کی مردم باید هزینه نا هماهنگی ها و ضعف ما مدیران را تحمل کنند؟

شهردار تهران ابراز داشت: روزی که طرح تحول منطقه ۱۲ را به شورا آوردیم بعضی دوستان خیلی مخالفت کردند و گاهی با القابی حرف زده می شد که با این روش ها نمی شود کار را حل کرد. با کدام روش می شود کار را حل کرد؟ کجای زندگی انسان ها اگر انضباط نداشته باشد می شود کار را پیش برد؟ امروز شاهد هستیم که بعد از شش سال تلاش در منطقه ۱۲ امروز توانستیم به این نقطه برسیم و امیدواریم این شتاب بیشتر شود.

۳روز در هفته را در منطقه۱۲ باخانواده ام ساکن می شدم تا مشکلات را از نزدیک لمس کنم

قالیباف ادامه داد: برای شروع این کار لازم شد تا گاهی شب و روزهایی از زندگی خود را به منطقه ۱۲ منتقل کنم به نحوی که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه وجمعه زن و بچه را به منطقه ۱۲ آوردم، در این مدت شب ها در محل راه رفتم و زندگی کردم که حس اینجا را بگیرم. یک شب سرزده به مسجدی رفتم و خانم های مسجد از پشت پرده بر من تاختند؛ من هم اجازه گرفتم و در بخش خانم ها با آنها صحبت کردم اما دو سال بعد دوباره به آن مسجد رفتم و دیدم نگاه و رفتار مردم متحول شده است.

رقم خوردن اتفاقات بزرگ با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشمندان

وی در ادامه به اهمیت موضوع گردشگری و اشتغال در منطقه ۱۲ اشاره کرد و گفت: با رویکرد اجتماعی و فرهنگی و با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشمندان می توانیم اتفاقات بزرگی برای شهر و کشور رقم بزنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: ما امروز در این محل افتتاح نداریم، بلکه می خواهیم مطمئن باشیم کار در مسیر خودش قرار می گیرد. هر موقع اینجا آمدم همه کارگران و مهندسان و زحمت کشان با عشق و دل کار کردند که به همه آنها خدا قوت می گویم.

لزوم نگاه فرهنگی در اقتصاد مقاومتی

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه حتی در اقتصاد مقاومتی هم باید نگاه ما، نگاه فرهنگی باشد، گفت: اگر بقیه کشورها برای پیشرفت خود اولویت و توجه را به فرهنگ می دهند ما نیز برای پیشرفت خود ناگزیر هستیم که به رویکرد فرهنگی و اجتماعی اولویت دهیم. روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی هم همین نگاه فرهنگی است که آثار آن را هم امروز می بینیم.