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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۹

دومین جشنواره یوم النخله در چوئبده برگزار شد

دومین جشنواره یوم النخله در چوئبده برگزار شد

آبادان- با حضور عموم مردم آبادان و برخی مسئولان، دومین جشنواره یوم النخله در شهر چوئبده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی چوئبده سه شنبه در جشنواره یوم النخله هنرهای دستی خود را به نمایش عمومی گذاشتند.

کشاورزان و مردم چوئبده در این جشنواره رنگارنگ ضمن آشنایی با آموزش نوین آبیاری، روشهای تغذیه و مبارزه با آفات، صنایع دستی این خطه را به معرض دید و آشنایی گردشگران قرار دادند.

دومین جشنواره یوم النخله با هدف حفاظت از محیط زیست، تولید محصول بهتر از درخت نخل، ارائه ایده های اشتغالزایی بومی در راستای تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در چوئبده برپا شد.

پخت نان در تنور، بافندگی با برگ نخل رنگ شده، شعر سرایی در توصیف درخت نخل، تقدیر از کشاورزان نمونه، برگزاری مسابقات در قالب طرح سوال از قرآن کریم، تفسیر و طرح سوال در زمینه معلومات مرتبط با این درخت پرثمر به منظور افزایش اطلاعات از بخش های مختلف این جشنواره محلی بود.

در این جشنواره همچنین دستاوردهای جشنواره سال گذشته نیز با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

کد مطلب 4066884

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