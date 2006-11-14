سخنگوی دولت: رویکرد دولت تحقق سند چشم انداز و پیشرفت ایران است/ تحریم را فرصت مناسبی برای پیشرفت می دانیم/ بررسی لایحه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سطح سران سه قوه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام صبح دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران مصوبات هیات دولت را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: بحث مسکن یکی از مباحثی بوده است که دولت برای اینکه بتواند یک طرح جامع ارائه نماید، از ابتدای تشکیل دولت تلاش های مستمری را انجام داد که در جلسه مشترک دولت ومجلس با بررسی هایی که صورت گرفت، قرار شده است تا طرح جامع مسکن از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب آن به قانون دوام و تثبیت آن را تضمین کند.

الهام همچنین از اختصاص 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین به بخش مسکن را از دیگر مصوبات هیات دولت خواند و گفت: براساس این مصوبه دولت به بخش مسکن تعاونی ها و انبوه سازان می توانند جهت احداث مسکن در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از این مصوبه استفاده نماید.

به گفته سخنگوی دولت 10 هزار میلیارد ریال وجود از سوی دولت برای طرح های تولیدی، جهت کمک به خانواده های بی سرپرست و امور فرهنگی اختصاص داده شده است که در اختیار سیستم بانکی قرار دارد که به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت.

از دیگر مصوبات دولت افزایش میزان حقوق حق التحقیق و حق التدریس کارکنان دولت است که با تغییراتی در آئین نامه قانون 43 استخدام کشوری از این به بعد حق التدریسان مستخدمان کشوری (کارکنان دولت) برای هر ساعت یک بیستم افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین آندسته از حق التحقیقانی که دارای مدارک لیسانس و فوق الیسانس و دکتری و معادل آن که سابقه تحقیق دارند از یک سی ام افزایش حقوق برخوردار خواهند شد.

دکتر الهام همچنین از اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال به دانشگاه امام صادق برای حل مشکلات مختلف این دانشگاه خبر داد.

به گفته وی دولت همچنین با اختصاص 10 میلیارد ریال از هزینه های پیش بینی نشده برای هزینه های نظارتی مجلس بر انتخابات شوراها اختصاص داده است.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد سازمان ها و مراکز بین المللی که نهادهای دولتی مجاز به عضویت در آنها هستند تعیین شد و بر این اساس، دستگاه های دولتی که دراین مراکز بین المللی عضویت دارند و حق عضویت پرداخت می کنند که نزدیک به 190 سازمان و موسسه می باشند از این به بعد 56 سازمان از سوی دولت و بقیه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت خواهد شد.

دکتر الهام همچنین از افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی خبر داد.

به گفته وی، دولت براساس مصوبه دیگری در جهت کمک به رفاه کارکنان وزارت بهداشت و درمان مشخص کرده است که اعتبار لازم برای برقراری فوق العاده نوبت کاری، سختی کار، کمک به آموزش پرستاران را به تصویب رسانده و اعتبار لازم را نیز اختصاص داده است.

سخنگوی دولت افزود: انتشار 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح بهسازی و نوسازی بافت شهری از دیگر مصوبات دولت است.

الهام گفت : دولت در گذشته مصوبه ای داشت مبنی بر آنکه حجاج برای رفتن به عربستان و زیارت خانه خدا از گذرنامه بین المللی استفاده کنند که متاسفانه با توجه به مسائلی که در حج سال جاری به وجود آمد، این مصوبه اجرا نمی شود و قرار شده است از سال آینده حجاج از گذرنامه های بین المللی استفاده کنند.



سخنگوی دولت تاکید کرد: حق مسلم برخورداری از انرژی هسته ای در جهت اهداف صلح آمیز برای ما محفوظ است و اگر از بخشی از آن محروم شویم، زمینه برای اتخاذ سیاست های مناسب و متناسب با منافع کشور برای ما محفوظ است و هر موقع لازم باشد با رعایت جوانب مختلف تصمیم گیری خواهد شد.



غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران پس از تشریح مصوبات هیات وزیران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سالگرد ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله هستیم، دولت در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: مصوبه مهم و اساسی سند چشم انداز 20 ساله یک مصوبه راهبردی است و بخش اول این برنامه در قالب برنامه چهارم توسعه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: البته باید چارچوب های اجرایی سند چشم انداز با توجه به سندهای بخشی که مربوط به بخش های مختلف کشور است مشخص گردد و در جلسه دیروز هیات دولت، این امر مرور شد و به دستگاه ها در جهت تسریع تبیین سندهای بخشی توضیحات لازم ارائه شد.

الهام تصریح کرد: بخش هایی اعلام کرده اند که سندهای بخشی آنها به اتمام رسیده و آماده تصویب نهایی است اما تبیین سندهای بخشی به سندهای منطقه ای واستانی نیاز دارد که توسط وزارتخانه در حال پیگیری است.

وی افزود: مسائل راهبردی سیاست اجرایی سند چشم انداز بیست ساله در یک سال گذشته مستمر انجام شده و مورد توجه رئیس جمهور بوده است و نگاه و رویکرد دولت به سمت تحقق این اسناد و رسیدن ایران به پیشرفت های مختلف است که تاکنون سازمان مدیریت 10 سند بخشی را از مسائل مربوط به چشم انداز را ابلاغ کرده و مابقی در دست تهیه است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه اگر قطعنامه در شورای امنیت بر ضد ایران به تصویب برسد در همکاری خود با آژانس تجدید نظر خواهیم کرد و راه خودمان را خواهیم رفت ، گفت: ما مواضع هسته ای خود را اعلام کرده ایم و عقیده داریم آژانس یک نهاد بین المللی است که باید به وظیفه مستقل و قانونی خود عمل کند و ما با به کلیه قوانین و تکالیف پایبند بوده ایم که مورد تایید همگان قرار گرفته است.

وی افزود: حق مسلم برخورداری از انرژی هسته ای در جهت اهداف صلح آمیز و در چارچوب های نظارتی برای ما محفوظ است و اگر از بخشی از آن محروم شویم، زمینه برای اتخاذ سیاست های مناسب و متناسب با منافع کشور برای ما محفوظ است و هر موقع لازم باشد با رعایت جوانب مختلف تصمیم گیری خواهد شد.

الهام در باره سفرمعاون اول رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی و تداوم این سفرها گفت: این سفرهای استانی درچارچوب بازدید پیشرفت مصوبات هیات دولت در سفرهای استانی توسط معاون اول رئیس جمهور دنبال خواهد شد و ما تاکید کرده ایم آنچه به تصویب می رسد دولت برای اجرای آن تصمیم راسخ دارد و باید بر روند پیشرفت کارها نظارت شود و اگر مشکلی هم وجود دارد در رفع آن بکوشیم.

وی افزود: در این سفرها سرعت و رشد اجرایی کرن مصوبات ارزیابی می شود وتوانمندی مدیران محک می خورد و رابطه دولت ومردم به مرحله بروز و ظهور می رسد و آقای داودی این سفرها را دنبال خواهند کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به استان سمنان اعلام کرده اند که برخی از رسانه ها در باره دولت لجن پراکنی می کنند و در گذشته هم شاهد اخباری مبنی بر توزیع یک شبنامه بودیم که هنوز نسخه ای از آن را ندیده ایم، گفت: اطلاعات نادرست موجب تاسف است و مجموعه مسائل و انتشار اطلاعات غیر واقعی و بعد از آن تحلیل بر آن اطلاعات نادرست مشکلاتی است که به حال همه هم رسانه و هم رسانه مضر خواهد بود.

وی افزود: اگر چه ما به استقلال نظر و نگاه مردم کاملا ایمان داریم بهتر این است که در اطلاع رسانی دقت و شفافیت باشد و دولت همواره بر تقویت رسانه های ملی و مردمی که درجهت اطلاع رسانی دقیق عمل می کنند تاکید دارد و این از مباحث مورد دفاع ما است.

الهام تصریح کرد: اگر رسانه ای در این مسیر دچار مشکلات شود ابتدا خود رسانه ضرر خواهد کرد و ما باید مسیر اطلاع رسانی دقیق ، شفاف و منصفانه را براساس منافع ملی کشور جلو ببریم و نباید به جایگاهی برسیم که عالی ترین مقام نظام به این مسئله نگاه اعتراض آمیز پیدا کنند.

وی افزود: ما نگاه مقام معظم رهبری در جهت حمایت و تقویت دولت برای خدمت بی وقفه به مردم را یک توفیق برای دولت می دانیم و با حمایت ایشان عزم دولت را برای خدمت به مردم راسخ تر می کند و به تعهد خود به رهبری و ملت پایبندیم و با قدرت و سرعت و تلاش جدی جلو خواهیم رفت.

لازم به ذکر است خبرنگار مهر در این باره به سخنگوی دولت گفت: نسخه ای از این شبنامه تحویل جنابعالی شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که اخباری توسط یک رسانه منتشر شده که ستاد انتخابات حامیان دولت در همین ساختمان که ساختمان معاونت اجرایی رئیس جمهور است فعالیت می کند، گفت: آنهایی که این مسائل را ارائه می کنند مدارک واسناد خود را ارائه کنند ولی دولت بر اجرای قاطع قانون انتخابات تاکید دارد و هر جا دستگاه های نظارتی تخلفی می بینند باید آن را دنبال کنند و اگر گزارشات نادرستی هم با هدف ایجاد دلسردی، یاس و کم سو کردن شعله حضور مردم درانتخابات منتشر می شود باید با آن برخورد کنند.

وی افزود: مردم به دولت اعتماد دارند و دولت هم برای هیچ کس امتیاز ویژه ای قائل نیست و در مسایل انتخاباتی به صورت دقیق و قانونی عمل خواهد کرد.

الهام در باره طرح شهید رجایی و اقدامات دولت در این زمینه نیز گفت: نگاه دولت به محرومین و رفع فقر از برنامه هایی است که دولت باجدیت آن را دنبال می کند و در این زمینه کمک های دولت به سازمان های بهزیستی و کمیته امداد بیشتر از گذشته شده است.

وی واگذاری سهام عدالت را یکی از بخش های مکمل طرح شهید رجایی خواند و گفت: توزیع سهام عدالت با توجه به رویکرد توانمند کردن و توزیع عادلانه ثروت ملی به همه مردم شروع شده است و دو دهک اول مشخص شده سهام را به طور کامل دریافت کرده اند و ما تا پایان سال شاهد پوشش همه طبقات پایین جامعه در این رابطه خواهیم بود.

سخنگوی دولت افزود: دستور العمل مشمولین مرحله دوم به تصویب ستاد مربوطه رسیده و طبق مصوبه کلیه افراد سرپرست خانوار فاقد شغل، کارگران فصلی، چوپان ها و کشاورزان و افراد خانواده تحت تکفل به شرط سکونت در روستا و فاقد امکانات، از کار افتادگان فاقد سرپرست که حقوق بگیر هیچ بخش خصوصی و دولتی نباشند شامل این مسئله خواهند شد و برای هر خانواده تا سقف 5 نفر از سهام عدالت پیش بینی شده و این مسئله که عنوان می کنند با توزیع سهام عدالت فقر توزیع می شود یک امر نا درست است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های جمعی درباره تشکیل کمیته هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: مسئولان این دانشگاه در پی یک راهکار پایدار برای کاهش شهریه ها هستند و در این زمینه رئیس دانشگاه آزاد راهکاری عملیاتی ارائه داده است که براساس آن شهریه ها را کاهش دهند .

سخنگوی دولت درباره انتخابات اخیر آمریکا و پیروزی حزب دموکرات گفت : دموکرات ها و جمهوری خواهان در برخی مسائل که بشریت از آن اعلام انزجار می کند اشتراک نظر دارند که یکی از آنها حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایت آنهاست که مصداق بارز تروریست است.

وی افزود : آنچه در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد اعلام دقیق این موضوع است که دولتمردان آمریکا بر سیاست ها و روش هایی که جلوه نامطلوبی در جهان دارد تجدید نظر کنند درغیر این صورت تحولات عالم شکست این سیاست ها را قطعی خواهد کرد زیرا در تمام نقاط دنیا ملت ها نسبت به سیاست های سلطه جویان و بی توجهی به مبانی مشترک بشری معترض هستند.

الهام در پاسخ به این سئوال که از روز گذشته چنین استنباط می شود که دولت آمریکا در جهت تغییر سیاست های خود درباره ایران و سوریه عمل خواهد کرد گفت : اگر این سیاست انجام پذیرد خبر خوبی است و آمریکایی ها به صلح طلبی مردم منطقه احترام بگذارند، مسائل حل خواهد شد و مشکلی وجود نخواهد داشت.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا دولت راهکارهایی برای مقابله با اعمال تحریم بر ضد ایران در شورای امنیت در نظر گرفته است یا خیر گفت: هنوز تحریمی واقع نشده و کشورهای غربی در حال مذاکره هستند و این طولانی شدن تصمیم گیری ها نشان می دهد که آنها مشکلاتی دارند که با وجود تحریم ایران این مشکلات کشورهایشان را تهدید می کند.

وی افزود: البته ما امیدواریم چنین امری اتفاق نیافتد و تصمیماتی بگیرند که معقول و قانونی باشد که منافع خودشان هم به خطر نیافتد.

الهام تصریح کرد: برخلاف سئوال شما ما تاثیری از این روند در داخل کشور نمی بینم و ما خواهان روابط اقتصادی سیاسی وارتباط همه جانبه با همه جهان هستیم .

وی افزود: ما دراین زمینه آزموده شده ایم و تجربه داریم زیرا برخی از این تحریم ها از قبل هم وجود داشته و چیز تازه ای نیست اما دولت در هر شرایطی برنامه ای دارد و برنامه های دولت برای وضعیت های خاص تبیین شده است اما شرایط خاصی را پیش بینی نمی کنیم.

سخنگوی دولت با تاکید براینکه اگر چنین تحریم هایی اتفاق بیافتد کشور قوی تر خواهد شد گفت : ما در مشکلات آب دیده تر می شویم و هیچ هراسی از اعمال تحریم بر ضد ایران نداریم.

الهام تصریح کرد : تغییر مبادلات از دلار به ارز دیگر بحث دیگری است که در سطح جهان مطرح شده است و یک حرکت جدید و تحولی رو به تحقق است و اگر انحصار طلبی و سلطه جویی و فشار به کشورها و تضییع حقوق انسان ها از میان نرود طبیعی است که جوامع به راهکارهای جدید و رویکردهای آزادی طلبانه دیگری روی خواهند آورد.

خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص ادعای پسر رفیق حریری مبنی بر تلاش ایران و سوریه برای تعطیلی دادگاه پدرش پرسید. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی به حقوق و حاکمیت کشورها احترام می گذارد و همواره تلاش کرده در چارچوب تعاملات بین المللی با سایر کشورها گام بردارد و در هیچ امور داخلی مربوط به کشورهای خارجی دخالت نمی کند.

الهام همچنین در خصوص پیشرفت و ثبات در لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ساخته شدن لبنان پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی آن هم با اراده ملت لبنان تاکید داشته است تا لبنان قدرتمند را در منطقه شاهد باشیم.

سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به این پرسش که گام های ایران برای مقابله با تحریم چیست گفت: ما تحریم را فرصتی مناسب برای پیشرفت و توسعه کشور خود می دانیم.

دکتر الهام در ادامه با اشاره به لایحه ارائه شده از سوی دولت پیشین درخصوص حداقل حقوق کارکنان دولت گفت: این لایحه که از دولت قبل به مجلس ارائه شده از ابتدا مورد انتقادات مختلفی بوده و در حال حاضر دولت نهم به کاهش فاصله ها توجه بیشتری نسبت به گذشته دارد.

وی افزود: اصول محوری این دولت عدالت محوری است به گونه ای که فرصت مناسبی است تا مجلس برای اصلاحات در خصوص این لایحه به بحث و بررسی بیشتری بپردازد تا اشکالات موجود از بین برود.

سخنگوی دولت گفت : از آنجایی که این لایحه یکی از مهمترین لوایح به شمار می رود سران سه قوه در حال حاضر به بررسی این موضوع می پردازند.

الهام همچنین در پاسخ به سئوالی درباره خصوصی سازی در زمینه های گردشگری گفت: خصوصی سازی در کشور برنامه ای عامی است به طوری که ما در حال حاضر در زمینه ساخت هتل، ایجاد مناطق آزاد گردشگری و همراهی برنامه های دولت در استان ها براساس ظرفیت مناطق از مهمترین برنامه های دولت برای گردشگری به حساب می آید.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تغییر 180 درجه ای سیاست آمریکا نسبت به ایران گفت: ما چرخش مطلق 180 درجه ای را با نگاه خوش بینانه و افق آینده بشریت تحلیل می کنیم.

غلامحسین الهام در پایان این نشست خبری در خصوص تبصره 13 اظهار داشت: دولت در پی این است که این تبصره به قانون مستقل تبدیل شود .



وی افزود : بحث حمل ونقل در حوزه های اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسی و حمل نقل عمومی به شکل مطلوب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ودولت برنامه های خوبی در این زمینه دارد .



سخنگوی دولت یاد آور شد : قبل از مهرماه امسال 750 دستگاه اتوبوس وارد شبکه حمل و نقل عمومی تهران شد، که یارانه آن توسط دولت پرداخت شد و بقیه آن هم توسط دولت تضمین شده است. همچنین طی ماه جاری هم 300 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه خواهد شد .

سخنگوی دولت همچنین در خصوص ایجاد منوریل در کشور گفت: منوریل یکی از روش های توسعه حمل و نقل شهری است که هیچ ارتباطی با شبکه مترو ندارد و هر دو آنها می توانند در کنار هم گسترش پیدا کنند.