به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی اردبیل گفت: برش استانی برنامه های اقتصاد مقاومتی برای ۲۵ دستگاه اجرایی استان تهیه شده است.

وی با تاکید به اینکه برخی دستگاه ها خود نسبت به تهیه این برش اقدام کرده اند، اضافه کرد: در مجموع ۲۵ پروژه اقتصاد مقاومتی با ۱۱۹ هدف کمی تهیه شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار، رونق بخشی به تولید و اشتغال را دنبال می کند.

شایقی ابراز امیدواری کرد اجرای این برنامه ها در سال جاری منجر به اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری شود.

وی با تاکید به اینکه اشتغال دغدغه جدی در استان محسوب می شود، اضافه کرد: به منظور پاسخ به این دغدغه اغلب برنامه ها تدوین شده است.