به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم، عصر امروز با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از زحمات و تلاش‌های علی طیب نیا و محمد رضا نعمت زاده وزرای پیشین عضو شورا قدردانی و برای اعضای جدید آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

همچنین اعضای جدید شورا، بر اساس قانون، سوگندنامه شورای پول و اعتبار را قرائت کردند.

تصویب اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصویب مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان تا ١٥ سال، بخشی از مصوبات جلسه امروز شورای پول و اعتبار بود.

همچنین در این جلسه، گزارشی از اقدام‌های انجام شده بانک مرکزی در ماه های اخیر، از جمله تعیین تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و نیز تشریح بخشنامه اخیر صادرشده درباره نرخ سود علی الحساب که به منظور ایجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ های سود مصوب قبلی فراهم می کند، به شورا ارائه شد.

اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بر پیگیری و نظارت دقیق برای کسب اطمینان از اجرای مناسب برنامه های پیش بینی شده و ساماندهی مطلوب تعاونی های غیرمجاز و نیز تقویت ضمانت اجرایی بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید کردند.