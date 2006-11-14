تمهیدات سازمان پارک ها برای افزایش امنیت بوستان های شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران اظهار داشت: استفاده از تمهیداتی از قبیل مناظر به منظور افزایش قابلیت رویت ، افزایش فعالیت ها ، کنترل ورودی ها و افزایش و تعریض مسیر به گونه ای که امکان دسترسی ماموران پارک را فراهم نماید ، تامین روشنایی بیشتر ، بازسازی پرچین ها ، حصار کشی و نرده کشی در اطراف از جمله روش های پیشنهادی برای افزایش امنیت در بوستان های شهر تهران است که البته باید توجه داشت امکان استفاده از برخی روش ها در پارک های شهر وجود ندارد.

مهندس علی محمد مختاری تصریح کرد: بسیاری از راهکارهای پیشنهادی به دلیل تاکید بر معرفی کاربری های بسیار و بعضا نا سازگار با پارک ، افزایش قابلیت های دید و ایجاد مناظر باز عملا فضا را برای افرادی که پارک را مکانی آرام و دنج می دانند و برای فرار از ازدحام و شلوغی زندگی شهری به پارک می روند ، محدود می سازد.

وی خاطر نشان کرد: بدین لحاظ چالش مهم طراحی پارک ها این است که چگونه می توان بین ایجاد امنیت ، افزایش تعاملات اجتماعی ، ویژگی پارک به عنوان نمادی از طبیعت با مناظر و محیطی آرامش بخش ارتباط مناسبی ایجاد کرد.

مختاری گفت: چگونگی ارتباط بین الگوهای مختلف و دستیابی به ترکیبی از الگوهای بهینه ، علاوه بر شرایط درونی ، فیزیکی و عملکرد پارک ، به عوامل خارجی از جمله شدت و ضعف معضل ناهنجاری رفتاری و موقعیت پارک در بافت شهری بستگی دارد و بنابر این نیازمند برخوردی موردی و نگاه مشخص برای طراحی هر پارک هستیم.