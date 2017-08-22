آمریکا کمک های نظامی به مصر را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که واشنگتن کمک های نظامی خود به مصر را به دلیل عدم حصول پیشرفت در زمینه حقوق بشر متوقف می کند.

در همین راستا، رویترز روز سه شنبه به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرد که آمریکا تصمیم گرفته است کمک های نظامی به مبلغ ۹۵.۷ میلیون دلار به مصر را متوقف کرده و مبلغ ۱۹۵ میلیون دلار از کمک ها را نیز به دلیل عدم حصول پیشرفت در زمینه احترام به حقوق بشر و مبانی دموکراسی در مصر به تعویق بیاندازد.

بنا بر اعلام رویترز، این دو منبع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که این تصمیم نشانگر ناامیدی آمریکا از موضع قاهره در خصوص آزادی های مدنی و بویژه قانون جدیدی که سازمان های غیردولتی را سازماندهی می کند، است.

هنوز اظهارنظری از سوی کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص این موضوع صادر نشده است.