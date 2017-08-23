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۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۱۳

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر؛

هیچ مشکلی در تامین داروی زائران حج وجود ندارد

هیچ مشکلی در تامین داروی زائران حج وجود ندارد

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: روند ارائه خدمات درمانی به زائران در بیمارستان و مراکز درمانی هلال‌احمر در مدینه منوره به‌خوبی و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدیون در بازدید از مراکر درمانی جمعیت در مدینه منوره، افزود: در تمامی مراکز درمانی و بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان هلال‌احمر ایران در مدینه ؛ خدمات درمانی مناسبی به زائران ارائه می‌شود و در ملاقات با همکاران در بخش های مختلف بیمارستان مدینه منوره به آنها خداقوت گفته و در جریان نکات مهم مورد نظر آنها در ارائه خدمات به زائران قرار گرفتم.

وی با اشاره به اینکه نحوه ارائه خدمات به زائران در حج ، کمبودها و مشکلات احتمالی پیش رو پس از حج، در کیته‌ای کارشناسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس در کمیته‌ای کارشناسی با حضور رئیس و مدیران و کارشناسان مرکز پزشکی حج و زیارات کمبودها و نقاط ضعف احتمالی در ارائه خدمات به زائران ارزیابی و در جهت رفع و بهبود آنها تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بازدید خود از داروخانه هلال‌احمر در مدینه منوره، خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ مشکلی از نظر تامین داروی مراکز درمانی هلال‌احمر در عربستان وجود ندارد.

کد مطلب 4066985
حبیب احسنی پور

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