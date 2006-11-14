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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۴

اشتیاق بوش برای شنیدن پیشنهادهای گروه مطالعات عراق

اشتیاق بوش برای شنیدن پیشنهادهای گروه مطالعات عراق

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با گروه تحقیق عراق که استراتژی واشنگتن در قبال عراق را بازنگری می کند دیدار و اعلام کرد مشتاق شنیدن پیشنهادهای این گروه است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشینهوا، جرج بوش گفت : مطمئن نیست که گزارش گروه تحقیق عراق که انتظار می رود ماه آینده منتشر شود؛ شامل چه مطالبی باشد، اما مشتاق است که این گزارش را ببیند .

وی پس ازدیداربا گروه تحقیق عراق در کاخ سفید درجمع خبرنگاران گفت :"نمی خواهم درباره این گزارش پیشداوری کنم."

بوش افزود: هدف آمریکا درعراق، بقای دولتی پایدار است که توانایی اداره امور و دفاع از خود را داشته باشد و به عنوان یک متحد در مبارزه با تروریسم خدمت کند .

ریاست گروه تحقیق عراق را که با دستور کنگره تشکیل شده ، "جیمر بیکر" جمهوریخواه ، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و "لی همیلتون" دموکرات عضو سابق کنگره برعهده دارند .

اعضای این گروه قراراست با بوش و اعضای تیم سیاست خارجی وی از جمله دیک چنی معاون رئیس جمهوری ، استعفان هادلی مشاورامنیت ملی و وزرای خارجه و دفاع ، رئیس اطلاعات ملی و رئیس سیا برای آغاز آخرین دورمصاحبه ها دیدار کنند .

این گروه همچنین قراراست با تونی بلر نخست وزیر انگلیس از طریق یک کنفرانس ویدئویی مصاحبه کند و با رهبران سیاست خارجی دموکراتها نیز امروز دیدارخواهد کرد .

این گروه قرار است ماه آینده و یا اوایل سال آینده پیشنهادهای خود را به دولت آمریکا درباره سیاست عراق ارائه دهد .  

یکی ازراهکارهایی که گروه تحقیق عراق مورد بررسی قرارداده است؛ گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه برای برقراری ثبات درعراق است .

از جمله افرادی که در این گروه عضو هستند؛ می توان ساندرا دی اوکانر رئیس سابق دادگاه عالی آمریکا و رابرت گیتس رئیس سابق سیا را که هم اکنون جانشین دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکاست، نام برد .

رهبران دموکرات در سنا قول داده اند که از اکثریت خود در کنگره جدید برای کاهش نظامیان آمریکایی در عراق ظرف ماههای آینده استفاده کنند .

دموکراتها خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی درباره عراق با شرکت کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، عربستان ، اردن و مصر هستند . 

کد مطلب 406701

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