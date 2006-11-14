اشتیاق بوش برای شنیدن پیشنهادهای گروه مطالعات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشینهوا، جرج بوش گفت : مطمئن نیست که گزارش گروه تحقیق عراق که انتظار می رود ماه آینده منتشر شود؛ شامل چه مطالبی باشد، اما مشتاق است که این گزارش را ببیند .



وی پس ازدیداربا گروه تحقیق عراق در کاخ سفید درجمع خبرنگاران گفت :"نمی خواهم درباره این گزارش پیشداوری کنم."



بوش افزود: هدف آمریکا درعراق، بقای دولتی پایدار است که توانایی اداره امور و دفاع از خود را داشته باشد و به عنوان یک متحد در مبارزه با تروریسم خدمت کند .



ریاست گروه تحقیق عراق را که با دستور کنگره تشکیل شده ، "جیمر بیکر" جمهوریخواه ، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و "لی همیلتون" دموکرات عضو سابق کنگره برعهده دارند .



اعضای این گروه قراراست با بوش و اعضای تیم سیاست خارجی وی از جمله دیک چنی معاون رئیس جمهوری ، استعفان هادلی مشاورامنیت ملی و وزرای خارجه و دفاع ، رئیس اطلاعات ملی و رئیس سیا برای آغاز آخرین دورمصاحبه ها دیدار کنند .



این گروه همچنین قراراست با تونی بلر نخست وزیر انگلیس از طریق یک کنفرانس ویدئویی مصاحبه کند و با رهبران سیاست خارجی دموکراتها نیز امروز دیدارخواهد کرد .



این گروه قرار است ماه آینده و یا اوایل سال آینده پیشنهادهای خود را به دولت آمریکا درباره سیاست عراق ارائه دهد .



یکی ازراهکارهایی که گروه تحقیق عراق مورد بررسی قرارداده است؛ گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه برای برقراری ثبات درعراق است .



از جمله افرادی که در این گروه عضو هستند؛ می توان ساندرا دی اوکانر رئیس سابق دادگاه عالی آمریکا و رابرت گیتس رئیس سابق سیا را که هم اکنون جانشین دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکاست، نام برد .



رهبران دموکرات در سنا قول داده اند که از اکثریت خود در کنگره جدید برای کاهش نظامیان آمریکایی در عراق ظرف ماههای آینده استفاده کنند .



دموکراتها خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی درباره عراق با شرکت کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، عربستان ، اردن و مصر هستند .