پاپ و مشاوران واتیکان عزوبت کشیشان کاتولیک را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر مطبوعاتی واتکیان طی یک بیانیه کوتاه اعلام کرد: این نشست که روز پنجشنبه 25 آبان برگزار می شود با هدف تجدید نظر در قوانین کنونی که خواستار عزوبت کشیشها بوده تشکیل نمی شود.

این بیانیه اضافه کرده است: پاپ و رؤسای دپارتمانهای مختلف واتیکان این نشست را براساس درخواستهایی که در راستای تعدیل قانون عزوبت صورت گرفته و بازگشت کشیشانی که به علت ازدواج خود از کلیسا طرد شده اند، برگزار می کنند.

فدریکو لومباردی رئیس دفتر مطبوعاتی و سخنگوی واتیکان برای توضیح این نشست گفت: این نشست قصد ندارد تغییرات بزرگی را برای قانون عزوبت مورد بررسی قرار دهد بلکه می خواهد این موضوع را به طور کلی بررسی کرده وبه برخی موردهای خاص آن اشاره کند.

هدف اصلی این نشست بررسی ایجاد انعشاب در کلیسا است که به دنبال انتصاب چهار کشیش متأهل از سوی اسقف اعظم امانوئل میلینگو که سپتامبر امسال در واشنگتن صورت گرفت. این انتصاب و مراسم از سوی کلیسای کاتولیک با تکفیر رو به رو شد اما میلینگو تکفیر و طرد شدن از کلیسا را نپذیرفت.

اسقف اعطم امانوئل میلینگو قرار است طی روزهای 17 تا 19 آذر ماه در گردهمایی 1000 کشیش متأهل و همراهان آنها در نیویورک شرکت کند.

کلیسای کاتولیک روم مصرانه اظهار داشته است که کشیشها باید بدون همسر زندگی کنند، که این امر به کمبود تعداد کشیشهای کاتولیک در بسیاری از بخشهای جهان منجر شده است.

برخی از کاتولیکهای لیبرال و اصلاح طلبان کلیسا اظهار می دارند از میان برداشتن قانون عزوبت مشکل کمبود کشیش را حل خواهد کرد. آنها همچنین پیشنهاد کرده اند که زنان نیز بتوانند به عنوان دیکون منصوب شوند. دیکونها در کلیسای کاتولیک می توانند مراسم ازدواج و تشیع جنازه را برگزار کنند، اما نمی توانند برگزاری مراسم عشای ربانی را برعهده گیرند.

بندیکت پیش از این عزوبت کشیشان را موهبتی ارزشمند توصیف کرده و به نظر نمی رسد پاپ محافظه کار کاتولیکها در قانون عزوبت کشیشها تغییرات فاحشی ایجاد کند.