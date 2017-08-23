اتصال برق منجر به حریق کارگاه نجاری شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک کارگاه نجاری واقع در شهرک ولایت به دلیل اتصالی در سیستم برق یکی از دستگاه ها طعمه حریق شد.

وی افزود: در پی آتش سوزی این کارگاه در ساعت ۲۲:۲۳ دقیقه ۳۱ مرداد ماه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته شد که بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفاء حریق به محل اعزام شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان ادامه داد: به دلیل نبود صاحب کارگاه در محل، آتش نشانان به سرعت در ورودی کارگاه را باز و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.

عسکری با اشاره به اینکه آتش نشانان از سرایت و پیشروی آتش جلوگیری کرده اند، گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.

وی یادآور شد: صاحبان کارگاه های صنعتی و تولیدی باید نکات ایمنی را رعایت کرده و از سلامتی سیستم برق در محیط کارگاهی مطمئن شوند.