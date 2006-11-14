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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

چراغ های راهنمایی تقاطع های تهران به تابلو اسامی معابر تجهیز می شود

مدیرعامل شرکت عرف ایران از نصب تابلوی اسامی معابر بر روی پایه چراغ های راهنمایی تمام تقاطع های پایتخت با هدف راهنمایی شهروندان و رانندگان در انتخاب مسیر صحیح در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مهندس بهنام خشنودی هدف از نصب تابلوهای اسامی معابر بر روی پایه چراغ های راهنمایی را در راستای اجرای طرح معاونت حمل و نقل و ترافیک و به منظور راهنمایی شهروندان و کاهش سردرگمی و تردید رانندگان در انتخاب مسیر دانست و افزود: در حال حاضر این طرح در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و تاثیر چشمگیری در کاهش تاخیر حرکت خودروهای متوقف در پشت چراغ راهنمایی داشته است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در تقاطع بزرگراه  کردستان - شهید گمنام ، افزود: بزودی این طرح در تمام تقاطع های مجهز به چراغ راهنمایی پایتخت به اجرا گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 406711

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