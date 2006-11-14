چراغ های راهنمایی تقاطع های تهران به تابلو اسامی معابر تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مهندس بهنام خشنودی هدف از نصب تابلوهای اسامی معابر بر روی پایه چراغ های راهنمایی را در راستای اجرای طرح معاونت حمل و نقل و ترافیک و به منظور راهنمایی شهروندان و کاهش سردرگمی و تردید رانندگان در انتخاب مسیر دانست و افزود: در حال حاضر این طرح در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و تاثیر چشمگیری در کاهش تاخیر حرکت خودروهای متوقف در پشت چراغ راهنمایی داشته است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در تقاطع بزرگراه کردستان - شهید گمنام ، افزود: بزودی این طرح در تمام تقاطع های مجهز به چراغ راهنمایی پایتخت به اجرا گذاشته خواهد شد.