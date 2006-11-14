صعود 10 تیم به مرحله نهایی قطعی شده است/ جدال سرنوشت ساز چهار تیم برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان هفته پنجم و ماقبل پایانی مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا صعود 10 تیم ژاپن ، عربستان، امارات ، عمان ، ایران ، کره جنوبی ، استرالیا،قطر، چین و عراق به مرحله نهایی رقابتها حتمی شده بود.

با این حال هنوز رقابت بین تیمهای بحرین و کویت از گروه D و ازبکستان و هنگ کنگ از گروه F وجود دارد و نتایج روز پایانی است که از بین آنها دو تیم برتر را به جمع تیمهای برگزیده آسیا می رساند.

بی شک در بین 11 دیداری که فردا در آسیا برگزار می شود، حساس ترین بازی نبرد بین تیمهای بحرین و کویت است که در منامه برگزار می شود. بحرین تنها با کسب پیروزی می تواند جواز صعود به جمع بهترین های قاره را کسب کند وبا تمام توان برای تحقق این خواسته گام به میدان دشوار منامه می نهد. برنامه هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

ژاپن - عربستان ساعت 13:30

یمن - هند ساعت 16:30

گروه B:

ایران - کره جنوبی ساعت 15:30

سوریه - چین تایپه ساعت 15:30

گروه C:

امارات - پاکستان ساعت 17:45

اردن - عمان ساعت 18:30

گروه D:

بحرین - کویت ساعت 18:30

گروه E:

چین - عراق ساعت 15

سنگاپور - فلسطین ساعت 15

گروه F:

ازبکستان - قطر ساعت 14:30

هنگ کنگ - بنگلادش ساعت 15:30

(ساعت برگزاری بازیها به وقت تهران عنوان شده است.)

رقابتهای جام ملتهای آسیا تابستان سال آینده به طور مشترک درچهارکشور تایلند، مالزی ، اندونزی ، ویتنام برگزار خواهد شد.