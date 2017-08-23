به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد رجبی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی یکی از بخش‌های زیربنایی و ساختاری اقتصاد کشور است، افزود: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک ویژه خود از اهمیت بالایی در حوزه حمل و نقل برخوردار است.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری کشور بدون جدا کردن و تفکیک وظایف حاکمیتی از بخش تصدی گری و اپراتوری امکان پذیر نیست بر لزوم تغییر و تحول در ساختار نظارتی و حاکمیتی بخش ریلی مسافری مملکت تأکید کرد.

وی گفت: برای توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وظیفه اجرایی و اپراتوری همزمان نباید نقش حاکمیتی و دستوری داشته باشد.

وی افزود: بخش خصوصی در بخش مسافری صنعت ریلی باید اختیارات بیشتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد تا بتواند نسبت به عرضه و تقاضا قطارهای خود را کم یا زیاد کند.

رجبی اظهار داشت: مرجع تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و بخش حاکمیتی که به تعیین ضوابط و مقررات و آیین نامه‌ها در حوزه مسافری ریلی می‌پردازد تا نظارت‌ها را بر این اساس انجام دهد نباید به نحو کنونی خود را رقیب بخش خصوصی بداند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطالعات نشان می‌دهد توسعه خدمات داخلی قطارهای کشور در شرایط فعلی به نسبت ۲۰ سال قبل بصورت چمشگیری افزایش یافته است.

وی افزود: اقبالی که در گذشته به رغم وجود خدمات دهی پائین نسبت به استفاده از بخش مسافری شبکه ریلی در کشور وجود داشت متاسفانه در شرایط فعلی چنین اقبالی از خطوط ریلی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: دلیل کم اقبالی امروز از خطوط ریلی، پایین یا کافی نبودن خدمات نیست؛ بلکه بالا بودن هزینه و کندی سرعت است.

رجبی در ادامه با تاکید بر اینکه سرعت قطارهای ایران چه در بخش مسافری و چه باری پایین است، یادآورشد: فراهم نبودن زیرساخت لازم برای سرعت‌های بالا در خطوط ریلی از جمله مهمترین دلایل این وضعیت است.