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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران:

دور برگردان ها همه جا گره گشای ترافیک نیست

دور برگردان ها همه جا گره گشای ترافیک نیست

در بعضی از نقاط پر ترافیک تهران دور برگردان ها جایگزین چهار راه ها می شود ولی این روش در همه جا راه گشا نیست و در بعضی نقاط باعث ایجاد گره های ترافیکی می شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصلاح هندسی و جایگزینی دور برگردان ها به جای چهار راه ها در بعضی نقاط خارج از اتوبان ها و بزرگراها می تواند گره گشا باشد ولی قاعدتا در همه نقاط این طور نیست و برخی نقاط ممکن است باعث ایجاد گره های ترافیکی شود.

مسعود نصر آزادانی در ادامه با توجه به اینکه جانمایی این دوربرگردان ها و اصلاحات هندسی در جهت روان شدن ترافیک شهر در کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت فنی و عمرانی شهرداری  صورت می گیرد ، گفت: این کمیته با بررسی میزان تاثیر گذاری حذف یک چهارراه و یا اصلاح هندسی یک معبر و بررسی مواردی که از پلیس راهنمایی و رانندگی ارجاع شده است ، نسبت به تصویب طرح های اصلاحی در معابر اقدام می کند.

وی در ادامه افزود: این طرح ها پس از تصویب به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران جهت اجرا ارجاع می شود که سازمان نسبت به احداث و اصلاح معابر اقدام می کند.

نصر آزادانی اصلاحات هندسی و ایجاد دور برگردان ها را در افزایش ظرفیت و سرعت عبور و مرور و افزایش ایمنی بیشتر در بسیاری از نقاطی که مشکل گره های ترافیکی داشته اند موثر دانست و تاکید کرد: با بررسی های که انجام می شود در صورت ایجاد مشکلات بیشتر به واسطه احداث دور برگردانها در اصلاح این موارد اقدام می شود.

وی در خصوص سرعت گیرها و عوامل بازدارنده ترافیکی گفت: سرعت گیرها عمدتا توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری جانمایی و احداث می شود و سازمان مهندسی و عمران در این زمینه دخل و تصرفی ندارد.

کد مطلب 406727

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