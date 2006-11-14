دور برگردان ها همه جا گره گشای ترافیک نیست

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصلاح هندسی و جایگزینی دور برگردان ها به جای چهار راه ها در بعضی نقاط خارج از اتوبان ها و بزرگراها می تواند گره گشا باشد ولی قاعدتا در همه نقاط این طور نیست و برخی نقاط ممکن است باعث ایجاد گره های ترافیکی شود.

مسعود نصر آزادانی در ادامه با توجه به اینکه جانمایی این دوربرگردان ها و اصلاحات هندسی در جهت روان شدن ترافیک شهر در کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت فنی و عمرانی شهرداری صورت می گیرد ، گفت: این کمیته با بررسی میزان تاثیر گذاری حذف یک چهارراه و یا اصلاح هندسی یک معبر و بررسی مواردی که از پلیس راهنمایی و رانندگی ارجاع شده است ، نسبت به تصویب طرح های اصلاحی در معابر اقدام می کند.

وی در ادامه افزود: این طرح ها پس از تصویب به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران جهت اجرا ارجاع می شود که سازمان نسبت به احداث و اصلاح معابر اقدام می کند.

نصر آزادانی اصلاحات هندسی و ایجاد دور برگردان ها را در افزایش ظرفیت و سرعت عبور و مرور و افزایش ایمنی بیشتر در بسیاری از نقاطی که مشکل گره های ترافیکی داشته اند موثر دانست و تاکید کرد: با بررسی های که انجام می شود در صورت ایجاد مشکلات بیشتر به واسطه احداث دور برگردانها در اصلاح این موارد اقدام می شود.

وی در خصوص سرعت گیرها و عوامل بازدارنده ترافیکی گفت: سرعت گیرها عمدتا توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری جانمایی و احداث می شود و سازمان مهندسی و عمران در این زمینه دخل و تصرفی ندارد.