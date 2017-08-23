تحلیف شورای شهر اهواز/ محمدجعفر فلسفی رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه مراسم انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اهواز بر خلاف سراسر شهرهای استان و حتی کشور بدون حضور خبرنگاران در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار و محمدجعفر فلسفی به عنوان رئیس انتخاب شد.

محمد جعفر فلسفی زاده با ۱۱ رای به عنوان رئیس شورای کلانشهر اهواز، مهران باباپور با ۸ رای به عنوان نائب رئیس شورا، محمد هادی قنوات با ۸ رای به عنوان منشی اول شورا، عبدالرضا سنواتی با ۵ رای به عنوان منشی دوم شورا و اسکندر لطفعلی زاده با ۱۱ رای از ۱۳ رای به عنوان خزانه دار پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر اهواز برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند.