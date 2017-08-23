توقیف محموله ۵۲۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان سیب و سوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ حیدر حق‌جویان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سیب و سوران حین گشت‌زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی در راستای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیب و سوران افزود: در بازرسی از این خودرو انواع کالای قاچاق شامل ۲۰۰۰ جین لباس، ۵۴۰۰ عدد قطعه الکترونیکی و ۲۰۰ عدد توپ فوتبال به ارزش تقریبی ۵۲۰ میلیون ریال را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی و توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۵۰ در این رابطه، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

حق‌جویان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی در اجرای فرامین معظم کل قوا برخورد با پدیده قاچاق کالا و ارز را به طور مستمر در دستور کار خود قرار داده و با اجرای طرح‌های مختلف انتظامی با قاچاقچیان برخورد جدی و قانونی می‌کند.