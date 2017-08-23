محیط زیست: واگذاری جزیره آشوراده صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، در این اطلاعیه تصریح شده است: در دیدار روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه حسن صادقلو استاندار گلستان با عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پردیسان، موضوع ظرفیتهای استان گلستان و جزیره آشوراده از سوی استاندار گلستان مطرح شد و وی نظرات خود را در این باره مطرح کرد اما هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نگردید و لذا خبر واگذاری یا هر تغییر در جزیره آشوراده صحت ندارد.
