۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

محیط زیست: واگذاری جزیره آشوراده صحت ندارد

محیط زیست: واگذاری جزیره آشوراده صحت ندارد

روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای خبر برخی رسانه ها مبنی بر موافقت این سازمان با واگذاری یا هر تغییر در جزیره آشوراده را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، در این اطلاعیه تصریح شده است: در دیدار روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه حسن صادقلو استاندار گلستان با عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پردیسان، موضوع ظرفیت‌های استان گلستان و جزیره آشوراده از سوی استاندار گلستان مطرح شد و وی نظرات خود را در این باره مطرح کرد اما هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نگردید و لذا خبر واگذاری یا هر تغییر در جزیره آشوراده صحت ندارد.

