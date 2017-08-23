به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بغداد الیوم»، تروریست های داعش که از زمان آغاز عملیات آزادسازی شهر تلعفر خسارت های زیادی را متحمل شده اند، چاه های نفت اطراف این شهر را به آتش کشیدند.

بر اساس این خبر این اقدام در راستای جلوگیری از پیشروی های نیروهای مسلح عراقی در شهر تلعفر عنوان شده است.

«سعید مموزینی» مسئول رسانه ای حزب دموکرات کردستان عراق در موصل اعلام کرد که این اقدام تروریست ها با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی در این عملیات صورت گرفته که در طول دو روز گذشته بیش از ۶۰ تروریست داعشی را در اطراف شهر تلعفر به هلاکت رسانده اند.

وی تأکید کرد که درگیری ها همچنان ادامه دارد و تروریست های داعشی که در شهر محاصره شده اند تلاش می کنند در میان غیرنظامیان از تلعفر خارج شوند اما نیروهای امنیتی موفق شدند آنها را شناسایی و بازداشت کنند.

عملیات آزادسازی شهر تلعفر که آخرین پایگاه متمرکز تروریست های داعش در عراق به شمار می رود با مشارکت، ارتش، پلیس اتحادیه عراق، نیروهای ضد تروریسم، نیروهای الحشد الشعبی و نیروی هوایی ارتش عراق و جنگنده های ائتلاف آمریکایی ضد داعش از روز یکشنبه گذشته آغاز شده است.