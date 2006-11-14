نیروهای جدید مشمول آزمون کتابداری خواهند بود / شرکت در آزمون سراسری کتابداری شامل نیروهای پیمانی فعلی نمی شود

مهدی اویارحسین - معاون اداری ، مالی و امور استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود : هم اکنون نهاد کتابخانه های عمومی مشغول تهیه مقدمات برگزاری آزمون استخدامی کتابداری برای جذب نیروهای جدید الورود به کتابخانه هاست .

وی افزود : نمی توانیم زمان دقیقی را برای برگزاری این آزمون اعلام کنیم ، ولی به طور قطع تا پایان سال جاری آزمون مذکور برگزار و نیروهای جدید برای ورود و جذب شدن به کتابخانه های عمومی مشخص می شوند .

مهدی اویارحسین با اشاره به مطالبی که در مورد برگزاری این آزمون مطرح شده است ، تاکید کرد : این آزمون به هیچ وجه شامل نیروهای استخدامی ، پیمانی و قراردادی که هم اکنون در کتابخانه های عمومی شاغل و مشغول به کار هستند نمی شود و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد که از نیروهای کنونی آزمون خواهیم گرفت .

وی تصریح کرد : برگزاری آزمون در30 استان و 200 شهرکشورنیاز به برآوردهایی دارد که با توجه به اهمیت موضوع ، زمان زیادی می برد اما با مشخص شدن نحوه برگزاری آزمون از طریق صدا و سیما و مطبوعات ، فراخوانی را منتشر خواهیم کرد و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون و محل برگزاری آن اعلام می شود .

معاون اداری ، مالی و اموراستانهای نهاد کتابخانه های عمومی در مورد برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت درنهاد کتابخانه های عمومی گفت : درحال حاضرنیروهای دیپلمه ای با 10 سال سابقه کاردرکتابخانه ها مشغول به خدمت هستند که برای آنها دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار کرده ایم زیرا بر اساس قانون نهاد کتابخانه های عمومی - که دوسال قبل به تصویب رسید - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای عقد قرارداد با نیروهای رسمی و پیمانی لازم است .

وی افزود : به این ترتیب ما دوره های آموزشی برای ارتقاء سطح علمی و مدرک تحصیلی همه پرسنل خود که مدک پایین تر از فوق دیپلم دارند برگزار کرده ایم ، تاکنون حدود 600 نفر ازپرسنل ما آموزش دیده اند و این آموزش ها به صورت پودمانی و در هفت مرکز استان از سوی نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود .



مهدی اویارحسین یادآور شد : نهاد کتابخانه های عمومی برای جذب نیروهای جدید از میان فارغ التحصیل های رشته کتابداری از طریق برگزاری آزمون سراسری افرادی را انتخاب می کند و پیش کرده ایم در شهرستانهایی که داوطلب فارغ التحصیل کتابداری وجود نداشته باشد از میان نیروهایی که لیسانس مرتبط دارند افرادی را برای کار در کتابهای عمومی جذب خواهیم کرد .

وی دراین خصوص گفت : لیسانس مرتبط با کتابداری شامل فارغ التحصیل های رشته های علوم انسانی ماند زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ ، ادبیات عرب و زبان انگلیسی است .