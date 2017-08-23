منتخبین شوراها در قبال آرای مردم مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاوشی در مراسم تحلیف اعضا شورا های شهر و روستاها که در شهرستان قرچک برگزار شدضمن تبریک ایام فرخنده به همه حاضران و مردم طی سخنانی اظهار داشت: به همه اعضای شورا های شهر و روستاتبریک می‌گوییم و از خداوند برای همه اعضای شورا آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم با تلاش و جهد در عمران و آبادانی شهر گام‌های مؤثری بردارند.

چاوشی در ادامه افزود: اعضای محترم شورا و منتخبینی که رای مردم را اخذ کرده اید در قبال این رای هایی که مردم با آسایش و اطمینان به شما داده اند آمدند، خونهای زیادی داده شده است و باید پاسدار این خون ها باشیم.

وی گفت: ذکر این نکته مهم ضروری است که خدمت به بندگان خدا ذخیره ای است برای آخرت و باقیات و صالحات است پس در رفتار و اعمال خود دقت کنیم.

معاون سیاسی استانداری تهران بیان داشت: حال که شما رای مردم را گرفتید و برای خدمت به مردم آمدید اگر اشتباهاتی کنید اشتباه شما در پای دین و اسلام نوشته می شود چون نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار دین ودین داری پا به عرصه خدمت به مردم گذاشته است.

چاوش با بیان اینکه وقتی که ما مسئولیت می گیریم تمام رفتار ما باید تغییر کنند گفت: مردم را ولی نعمت خود بدانیم ودر خدمت رسانی کوتاهی نکنیم.

وی بیان داشت: قاضی اسلامی که در دین اسلام حکم می دهد خدا را در نظر می گیرد و قانون خدا را اجرا می کنند و در نهایتسعی می کنند که در راه خدا با مردم رفتار کنند و انشااله که سرلوحه کار همه عزیزان در شوراها همین قرار بگیرد.

چاوشی در ادامه یاد آور شد: شورا ها می توانند در خصوص تخلفات شهری فعال و قوی عمل کنید اگر جایی که تخلفی رخ می دهد به دستگاه های اجرایی و قضایی اطلاع دهید نه اینکه ساکت بنشینند چرا که باید در مقابل رای مردم شجاعانه رفتار کنید .

وی گفت: پایداری نظام جمهوری اسلامی حضور ولایت فقیه در جامعه است که باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا جامعه سلامت وپایدار باشد منویات رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم و به سلامت خود و مجموعه توجه کنید، در جامعه و محل کار خود تبعیض قایل نشوید تنها چیزی که مردم را رنج می دهد موضوع تبعیض است.

چاوشی با بیان اینکه باید به بعضی مسایل نه گفته شود گفت: لازم است بر نفس خود غلبه کنیم و ظرفیت خود را افزایش دهیم و در انتخاب افراد کار آمد برای پست‌های دهیاری و شهردار دقت کنید و موضوعات شخصی را کنار بگذارید و از افراد لایق و امتحان پس داده استفاده کنید تا به مردم خدمت کنند و همچنین از افراد متخصص استفاده کنید که دیندار، متعهد، مومن و ولایت مدار باشند.

وی در پایان گفت: بعد از سی هشت سال و با وجود بعضی از کاستی ها مردم به پای صندوق های رای آمدند به شما رای دادند پس قدر رای مردم را بدانید که در آخرت باید پاسخگو باشید.